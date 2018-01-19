股匯齊揚新台幣早盤衝破29.5、升值逾1角

在台股上漲及亞洲主要貨幣兌美元走揚下，新台幣兌美元今（19）日早盤也止貶回升，並升破 29.5 元，一度觸 29.44 元、升值 1.22 角。

在市場憂心美國政府可能出現停擺局面，加上美股已到高點，影響多頭氣勢，美股在連日創新高後，拉回收黑，其中道瓊工業指數終場下跌 97.84 點，或 0.37%，收在 26017.81 點。台股今日早盤在台積電法說會釋出正面訊息下，開盤漲 52.01 點，加權股價指數以 11123.58 點開出，目前上漲 40 餘點。

國際匯市部分，美元指數走跌，亞洲主要貨幣兌美元升值，其中韓元一度來到 1066.88 韓元兌 1 美元，目前在 1069.85 韓元兌 1 美元，日圓盤中回到 110.83 後又拉回至 111.1 日圓兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價來到 6.4169 元，較前一交易日中間價大升 232 基點。

至於新台幣匯率，在台股開漲及亞洲主要貨幣兌美元升值下，新台幣以 29.55 元、升值 1.2 分開出，隨後升破 29.5 元關卡，一度觸 29.44 元、升值 1.22 角，目前在 29.455 元震盪。

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