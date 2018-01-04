滴滴出行傳斥資10億美元 收購巴西最大叫車應用「99公司」

多家巴西媒體報導，中國滴滴出行將收購巴西最大叫車應用「99 公司」，後者估值約 10 億美元。目前還確定滴滴出行此次是全盤收購 99 公司，還是收購其大多數股份。

分析人士提到，如果是全盤收購，對於滴滴出行而言將是一次大膽的嘗試。之前，滴滴出行曾投資過叫車應用創業公司，如東南亞的 Grab 和中東的 Careem，但從未直接收購。



到目前為止，滴滴出行實施過三起併購交易，且全部集中在中國國內市場。週三也有報導提到，滴滴出行在 2017 年 12 月底收購共享單車創業公司「小藍單車」(bluegogo)，但目前滴滴出行尚未正式公布該消息。



據巴西最權威的財經媒體 Valor 報導，滴滴出行此次投資 6 億美元從 99 公司投資者手中收購該公司股份。投資者包括 Riverwood Capital、Monashees、高通風投、 老虎環球和軟銀等。



此外，滴滴出行也將額外投資 3 億美元，推動 99 公司的地域擴張。在此之前，99 公司已經從 11 家投資者手中融資約 2.4 億美元。



99 是巴西最大行動出行服務商，由當地青年創業者創建於 2012 年，為消費者提供線上專車和出租車召車服務。目前，99 已覆蓋巴西全國 550 個城市，擁有超過 140000 名註冊司機和超過 1 千萬下載用戶。



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