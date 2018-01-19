梅伊創舉 任命孤獨事務部長 打擊900萬現代人寂寞病

英國為了應付全國 900 萬人面對的孤獨問題，英國首相梅伊於當地時間周三 (17 日) 宣佈任命「孤獨事務部長」，政府將與公共服務機構、義務組織、社會和商界合作，加強社區融合，政府將於年內公佈一份完整策略，包括成立基金。

綜合星島日報、香港文匯報報導，英國政府對孤獨問題的重視，源於已故前工黨女議員考克斯 (Jo Cox)，她生前成立委員會，研究孤獨對社會的危害。考克斯前年遭極右分子槍殺後，委員會繼續她留下的工作，並於上月發表報告，指出孤獨影響英國逾 900 萬人，損害健康的程度等同每日吸 15 支煙。

首相梅伊 (Theresa May) 形容這個社會問題是「現代生活的悲哀現實」，她說：「我想面對我們社會的這一挑戰，也希望所有人共同採取行動，協助那些難與他人傾訴的群體對抗孤獨，包括長者、看護人員或失去至親的人等族群所承受的孤獨。這些人沒有傾訴對象，無法分享想法和經驗。」

被委任「孤獨事務部長」(minister for loneliness) 的文化部的體育與公民社會政務次官孔芮忻 (Tracey Crouch)，現年 42 歲，她表示對接受這項挑戰感到榮幸，將會與其他黨派合作處理這個影響全國 900 萬老人和年輕人的社會問題。

新任「孤獨事務部長」孔芮忻年前探訪倫敦貧民區，與當地的孩童談話。 (圖：星島日報)

據英國紅十字會及合作連鎖超市 CO-OP 委託的一項調查顯示，在 9890 萬英國人口中，超過 900 萬人表示他們總是或經常感到孤獨。該會形容孤獨和孤立就如「隱形流行病」，在退休、死別、分離等不同人生時刻，影響各年齡層的人。

英國慈善組織「接觸老人」(Contact the elderly) 表示，英國有 120 萬 65 歲或以上的長者持續或慣常地感到孤獨，這群被社會遺忘的人口中， 有 36 萬人 1 星期沒有與親友談過話，有 20 萬人表示 1 個月沒有與朋友或家人說話。此外，大部分退休人士稱，他只能與電視做伴侶。

研究人員表示，醫生不斷地警告，孤獨問題是日益擴大的流行病，對身體、精神和情緒造成影響，與心臟病、糖尿病、癌症和其他疾病有關。

英國最大的老人服務非牟利組織「老年英國」(Age UK) 總監魯濱遜對《泰晤士報》說：「孤獨對健康的影響，證實較每天吸 15 支香煙嚴重。」但他指這個問題可以克服。

美國公共衛生署前署長默西去年為《哈佛商業評論》撰寫的文章說，工作崗位的孤獨問題需要注視，它與心血管病、認知障礙症、抑鬱和焦慮有關。