男護理師施打過量鎮定劑斃命 檢查醫院管控疏失

一名台大醫院新竹分院男性護理師，因為沒到醫院上班，院方前往護理師租屋查看，赫然發現男護理師倒臥地上氣絕多時，一旁還有施打過的鎮定劑「咪達唑侖」。檢警驗屍後初步研判，男護理師應該是偷走院方的鎮定劑在家中施打，疑似過量而暴斃，檢警也將追查醫院的管控疏失。（彭清仁報導）

檢警調查指出，這名廿多歲的台大新竹分院內科男護理師，因為沒請假也沒上班，同事打電話也沒人接聽，護理長於是和同事前往男護理師的租屋處察看，赫然發現男護理師倒臥在客廳的地板上，早已氣絕多時。一旁還留有注射過的針筒，在客廳的垃圾桶內，也發現有醫院的管制藥物鎮定劑和肌肉鬆弛劑。

檢察官和法醫在相驗死者遺體時，發現死者手臂有針孔痕跡，初步懷疑可能注射鎮定劑成癮，加上疑似施打過量才會猝死。儘管家屬對死因沒有意見，檢方仍指示抽取死者血液，進一步做毒藥物鑑定。檢警初步認為，護理師將院方管制藥物帶回家中施打，還鬧出人命，懷疑院方的內部控管出了問題，將進一步追查院方是否有疏失責任。而院方則表示，已經展開內部調查，希望能找出管制藥品外流的原因。據了解，鎮定劑「咪達唑侖」又稱為「速眠安」，是一種鎮靜安眠藥和短效鎮定劑，屬衛福部第四級管制藥品，兩支針劑就可能讓人昏迷，使用上一定需要醫生處方。