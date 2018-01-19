民航局：不核准東方、廈門兩航空申請176班春節加班機

交通部民航局表示，因為陸籍的東方航空及廈門航空還是不理會民航局的警告，繼續使用 M503 北向、W122、W123 等航路，因此，東方及廈門航空向我國民航局申請的 176 班春節加班機，目前都不予核准，民航局將鼓勵陸航其他航空業者增加申請，也會鼓勵國籍航空增班。（記者陳儷方報導）

兩岸春節加班機可能因為中國大陸片面開放 M503 北向航路，而大減 3 分之 1 的航班！民航局表示，就是因為大陸東方航空、廈門航空還是擅自飛行 M503 北向，以及 W122、W123 航線，所以對於東方航空及廈門航空申請的 176 班春節加班機，目前都沒有核准，民航局副局長何淑萍說，「因為相關航線有潛在風險的疑慮，但這些業者還是有在使用這些航路，所以兩岸春節加班機的申請，我們民航局還沒核准。」

陸籍航空提出春節加班機申請的有 489 航班，南方、山東、深圳、吉祥、春秋等 5 家航空公司的 199 航班已經核准，中國國際航空的 114 個航班，則是 17 日才提出申請，東方跟廈門的 176 航班，則還沒有核准。

至於配套措施，民航局說，會鼓勵其他陸籍航空來申請，也會鼓勵 3 家國籍航空設法增班，「我們也鼓勵陸籍業者申請，我們也會申請增班。」

不過，去年春節加班機數量才 314 個航班，今年申請的 489 個加班機，扣掉東方跟廈門未核准的 176 個航班，春節加班機數量今年跟去年也是相當。

中廣記者陳儷方台北報導。