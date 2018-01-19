稅改三讀全民減稅賴清德特別謝謝林全

立法院臨時會 18 日通過《所得稅法》修正案，新法上路後，年所得低於 40.8 萬者免繳所得稅，按月薪換算，若每個月 3 萬加年終 1.5 個月，都可以免稅。行政院長賴清德表示，要感謝朝野立委的辛勞與努力，以及前院長林全的付出與貢獻，新法能活絡資本市場，促進產業轉型升級，意味著政府振興經濟的施政方向從此跨出重要的一大步。

賴清德強調，振興經濟是政府目前首要的施政方向，希望促進投資，刺激經濟發展，讓產業轉型升級，並提高國人整體薪資水準，達到起薪 3 萬的目標。其中，優化賦稅制度，是非常重要的關鍵，因此要感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，以及朝野立委們的辛勞與努力，也要特別感謝行政院前院長林全對稅改方案的付出與貢獻。

賴清德指出，本次稅改，在個人所得稅部分，除原先 8.8 萬的免稅額之外，加上標準扣除額由 9 萬元調高為 12 萬元，薪資所得扣除額由 12.8 萬元調高至 20 萬元，三項相加共 40.8 萬元。如果月薪 3 萬元的民眾，若年收入含年終獎金共 13.5 個月，這樣的年收入少於 40.8 萬，將可以免繳所得稅。此外，家有 5 歲以下的幼兒，其學前扣除額，由目前每人 2.5 萬元大幅拉高到 12 萬元，也有助減輕年輕夫妻的育兒負擔。

賴清德說，減輕稅負的利益，將在明年申報今年所得稅時就可以適用，除能讓賦稅制度更公平合理、符合國際潮流，也照顧更多受薪階級，並藉此活絡資本市場，促進產業的轉型升級，政府振興經濟的施政方向從此跨出重要的一大步。



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