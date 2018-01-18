美國不再迷人？觀光客人數減少、支出下降

過去幾年，越來越多遊客選擇去美國之外的國家觀光，而在美元升值，美國總統川普表示將加強邊境管制，以及更嚴格的移民法，觀光客人數以及帶來的收入持續下降，美國 10 個團體結盟，呼籲政府處理國際旅客下降問題。

這 10 個團體結盟推出「Visit U.S. 聯盟」，呼籲川普政府，將簽證審核過程變得更有善，並且加快審核速度，同時放寬邊境安全政策。

12 大受歡迎的旅遊目的地國家

在上圖所顯示的 12 大受歡迎旅由國家中，美國和土耳其是自 2015 年以來，遊客人數唯二下降的國家，其他如澳洲、加拿大、中國與英國，遊客數都有顯著成長。

美國商務部上週公布，去年至 11 月為止，遊客在美國的消費下降了 3.3％，這相當於 46 億美元或 4 萬個工作機會的損失，而美國旅遊協會的數據顯示，去年到美國的旅客中，長途旅行遊客的佔比從 13.6% 下降至 11.9%，這等於減少 740 萬人次與 32.2 億美元的收入，根據美國旅行 (U.S. Travel) 統計，到美國長途旅行的遊客，平均會在美國待 18 個晚上，以及消費 4400 美元。

其他國家的旅客，減少至美國旅遊

同時，上圖為最常到美國旅遊的 10 個國家，然後從 2015 年以來，有 9 個國家的人民，減少至美國旅遊，只有韓國遊客數量持平。

參加 Visit U.S. 聯盟的 10 個組織為：美國博弈協會、美國酒店和住宿協會、美國高管協會、亞裔美國人旅館業主協會、國際展覽和活動協會、全國餐廳協會、全國零售聯合會、獨立展覽組織者、美國商會和美國旅遊協會。