稅改有望通過謝金河：千萬不要民粹上綱

展望 2018 年台灣經濟環境，財信傳媒董事長謝金河今（18）日表示，2017 年是美好年代，但是大家都沒感覺，因此他認為 2018 一定會非常痛快，因為無法預測會怎樣變化；談到稅改問題，他則說，稅制是商業活動最重要的遊戲規則，千萬不要民粹上綱。

工商協進會今日舉辦第 245 次公亮紀念講座，謝金河以「2018 年全球與台灣經濟展望」為主題進行演講。回顧 2017 年，他提到，2017 風調雨順是美好年代，但是大家都沒感覺，他認為問題出在政策上，因此他認為「2018 一定是非常精采的一年。」保證今年一定非常痛快、刺激，因為你不知道這個世界會怎麼樣變化。

謝金河解釋，2018 年到現在只過了 10 幾個交易日，美國道瓊指數就已經漲了 1374 點，新台幣兌美元匯率今天也來到 29.5 元，照理說美國縮表、升息，也在減稅，美元指數應該大漲，卻反而大跌，如果再往下會有狀況。

他也以 2017 年年度代表字「茫」來舉例。他說：「年度代表字入選的 10 個有 8 個是壞的。」像是勞、憂、亂、厭等都是負面的，為何台灣人那麼悲觀看 2017 年？謝金河認為，因為在競爭當中，台灣人越來越無力，尤其在政策上，就像稅制問題。

前行政院長林全的單一稅率版本是 26%，國民黨提出來是 36%。謝金河表示，如果真到 36%，那台灣自己玩就好，不能只看股利課稅，還要考慮個人綜合所得稅以及營利事業所得稅，全部加在一起很高，台灣是自找死路。

此外，他也提到，稅制是商業活動最重要的遊戲規則，真正懂的人不能跟著媒體瞎起鬨，千萬不要民粹上綱。

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