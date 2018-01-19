巷仔內》M503航路爭議台灣民眾成最大受害者

為了懲罰大陸籍航空公司飛行 M503 爭議航路，2018 兩岸春節 176 航班加班機至今仍未審核過關，預計 5 萬人受影響。這波 M503 爭議再度讓台灣民眾成為受害者。

隨著中國大陸經濟改革開放後起飛，讓國內航空蓬勃發展，尤其一線大城市幾乎都在沿海地區，讓貫穿南北的 A470 航路每日湧入高達 1200 架次航班，加上解放軍機演訓頻率增加，早已超越正常安全隔離負荷，班機誤點是家常便飯，成為航管單位嚴格考驗。因此中國大陸民航單位在 2007 年開始規畫海峽中線以西的新民航航線。

在經過美國等多國航空專家共同完成航路的設計及評估，並經國際民航組織 (ICAO) 核准後，新航路代碼為 M503，包括 3 條接入的 W121、W122 與 W123 等 3 條接入航路。在 M503 航路啟用前，中國大陸曾與我國協調航路系統之規劃，但是我方礙於國家安全而未能達成協議。

我方反對原因是 M503 航路靠近海峽中線東緣的 RCR5、RCR8、RCR9 與 RCR11 等 4 個限航區，這 4 個限航區為國軍演訓與海峽巡防的重要空域，一旦民航機在 6 浬外飛行，恐將對我空軍戰機操演造成影響。在 2015 年 3 月 5 日 M503 航路啟用前，兩岸達成共識，大陸同意將 M503 航路實際使用時向西移 6 海浬，約距海峽中線 18~19 公里，並由北向南單向航行，遭遇緊急狀況時一律向西偏航。

不過，中國民用航空局在 2018 年 1 月 4 日公布餘下的 M503 航路北上運行及相關銜接航線開始啟用，雖然我國民航局要求航空公司不要使用 M503 爭議航路，但是仍有部分大陸籍航空公司飛行 M503 向北航路。民航局先是向機場航管人員施壓，要求他們每當有航班使用 M503 及 W121、122、123，便須向中國大陸航管單位以撥打長途電話抗議，位於金門、馬祖兩地的塔台以無線電對空廣播，要求航班不要使用該航路。

但是民航局的作法無人理會，因此更進一步做出春節加班機航班卡關的懲罰措施。但是我國民航局的作法恐怕是引來傷敵一千，自損八百的結果。首先，中國大陸的確有啟動 M503 航路的需求，如果開啟「FlightRadar24」網站觀看飛航現況圖，M503 位於日本經台北飛行香港的 A1 航路，以及 A470 的擁擠航路間，完全符合規畫需求。

其次，大陸開啟 M503 航路經過國際民航組織核准，並非不顧國際反對而啟用航路，等於在國際上站得住腳。如果我方民航單位藉由懲罰大陸籍航空公司做為報復，我國飛行兩岸的華航跟長榮等航空公司也可能遭到大陸方面減班報復，最大受害者無疑是來往兩岸的民眾。

針對兩岸就 M503 航路引發爭議，美國國務院呼籲兩岸民用航空與安全有關議題應由雙方對話決定。無奈當前兩岸對話幾乎處於停滯狀態，恐怕無助於化解爭議。



▲中國大陸片面啟用 M503 相關航路示意圖。（圖／林仕祥翻攝 ）

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