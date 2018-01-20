【錢震宇專欄】還當果粉嗎？

自從蘋果 iPhone 手機爆出因為系統升級造成性能降低後，周遭的朋友愈來愈多人對 iPhone 感到失望，尤其更新系統後，處理速度變慢，有時明明電池充飽，但才過三小時不到就只剩一半的電量，讓朋友氣到想摔手機。

事實上，從蘋果執行長庫克道歉，承認這起「電池門事件」並開放以低廉價格讓用戶更換電池的那刻起，蘋果已然流失果粉對其的信任外，也重創蘋果重要的品牌價值。

iPhone 手機電池會因為更新而自動耗損一事，已非秘密。問起光華商場一代負責維修手機的店家，大家都心知肚明，都知道這是手機在出廠時已經設定好的，目的就是希望加速使用者更換手機的頻率。只是之前 iPhone 出新機的頻率較快，大家比較沒有機會感受到。如今庫克證實，也讓使用者知道這真的是蘋果銷售的手段。

iPhone 之所以受到消費者喜愛，很大的一個原因是「品牌價值」。根據商業研究機構 451 Research 去年的一項調查顯示，在智能手機用戶中，iPhone 的滿意度是最高的，之後是三星、摩托羅拉跟 LG。然而，在《CNET》最新用戶滿意度的調查中，三星已經超越蘋果。

過去，使用 iPhone 不僅是彰顯個人價值的一種方式，更是一種潮流，尤其是 iPhone 所代表科技創新及應用，總是起了帶頭作用。加上 iPhone 售價一直高於其他品牌的手機，讓消費者產生月暈效果，拿 iPhone 就是一種好的品質認證。

然而，就在 iPhone 問世十年之際，先是一支動輒 3、4 萬台幣的 iPhoneX 售價讓人咋舌，接著一連串的開箱文指出 iPhone8 及 iPhoneX 的缺失，直到近來爆發因為系統升級導致系統變慢的情形，導致市面上對使用 iPhone 是否還是有價值一事產生疑問，進而更導致新的 iPhone 銷售不佳。

你也許會問說為何還有這麼多人拿 iPhone，不如說他們是過去就在使用 iPhone 的人，對他們來說，「也許只是習慣，而不是真正喜愛」。

另一個讓人對 iPhone 前景感到疑慮的是，大陸正虎視眈眈地覬覦手機市場全球占有率。根據市調機構 Counterpoint 發布的數據，去年全球智慧型手機的市占率第一、第二名仍是韓國的三星及美國的蘋果，分別為 21%、12%，大陸的華為則以 10% 佔據第三，大陸的 oppo、vivo、小米、聯想則分居 4 至 7 名，市占率分別從 4% 至 8% 不等。稍一不慎，華為很有可能超越蘋果，成為市占率第二的手機大廠。

此次「電池門事件」，上海市消費者權益保護委員會就針對此事發函給蘋果公司要求就 4 項問題，提出說明。包括蘋果在系統更新中採取了什麼樣的措施導致性能下降、如何補救、在提供更新方案時，如何將普通的更新及對系統有不利影響的更新分開、日後在銷售及更新時，如何對消費者做到真實、全面地披露？這或許對 iPhone 銷售沒有直接的影響，但至少留下了一個伏筆，就是大陸官方開始對蘋果手機的品質提出質疑。

「品牌建立不容易，要破壞非常簡單」。iPhone 過去風行全球，將多個功能結合在手機上，確實開創了榮景，接著一代比一代高階，一款比一款暢銷，不斷地添加功能及創造業績的同時，蘋果似乎忘記了最原始的需求，「帶給使用者最便利的使用方式」。

早在 iPhone 4 時就曾發生用戶握著電話左下方時，手機對話的品質都會下降或出現斷線的情況，當時一度重創蘋果公司聲譽；如今又發生「電池門事件」，從各地紛紛提出訴訟、揚言拒買等行為，看得出來消費者對於蘋果公司資訊揭露的不完整以及後續處理方式仍舊不滿，這股怒氣恐怕還很難消。