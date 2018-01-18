重要!【廣發策略戴康】A股基本面牛市配置大周期觀點更新!

2018年將是全球基本面牛市的确認，A股的基本面牛市不會缺席。如我們前期提示：1)IMF上調全球經濟增長預期;2)美國、歐洲、日本等長端利率快速上行，收益率曲線陡峭化;3)工業大宗商品上漲，以上都是确認全球和中國經濟增長的信号。

本輪A股基本面牛市，周期股是唯一沒有經曆過戴維斯雙擊的大類板塊，今年A股的投資主線就是配置大周期。

大部分投資者對今年的風格投資方向困惑，基于防禦選擇低估值大金融和需求穩定消費，或者對成長風格有搖擺。而我們認為，2018年主線更加清晰：基本面牛市。銀行地産股戰略層面的主邏輯是周期之母，金融地産供給側改革、行業集中度提升是選擇标的(買龍頭)的依據，淨息差改善與政策邊際放松隻是戰術層面的催化劑。因此估值最低的周期之母大金融是大周期進攻品種，而非所謂的避風港。隻有戰略層面認識基本面牛市和周期之母，才不會搖擺不定。

部分投資者對我們前期所提出的今年的主線通脹表示認可，但在周期還是消費之間猶豫不決，而我們認為，通脹要區分兩種情景，如果是經濟增長驅動通脹，則應該優先配置大周期，如果是類滞漲的假設則消費會更好，我們認為2018年情景將是前者，因為中國經濟的兩大引擎房地産和出口受益于低庫存和全球經濟增長樂觀。

大部分投資者認為周期盈利高點已過，基于高PE買低PE賣的傳統框架而不敢買周期股，但我們認為，周期股的投資框架需要重新認識。2017年漲幅由靓麗的業績大拐點貢獻，而2018年的漲幅將主要由估值擴張貢獻，估值擴張的基礎來自市場對于周期股盈利可持續性的再認識，來自對盈利波動率下降的認識，來自現金流改善資本開支降低帶來的分紅率提升的再認知。

部分投資者擔心利率水平上升對周期股業績和估值的影響，而我們認為本輪金融服務實體的基調使得實體經濟融資成本的上升大大落後于金融市場利率升幅，而加息預期升溫和大銀行淨息差的改善，是對周期性行業盈利可持續的确認。盈利的持續性超預期將有效抵補金融去杠杆帶來的利率升幅(正因如此港股周期股更好)。

我們在元旦發布報告《一元複始，周期躁動》中率先提出年初阻力最小的方向是周期股，在之後我們提示市場關注三大變化(海外經濟增長，大宗商品油價，弱美元)，在1.15市場調整後我們提出要利用不可持續的沖擊買可持續的方向，當前我們進一步提出A股創紀錄十一連陽的背後是A股基本面牛市的确認，在成長股(在2013年至2015年上半年完成)和部分消費股完成戴維斯雙擊後，周期股今年將迎來戴維斯雙擊。我們看好1)全年戰略性配置大周期之母金融(依次是銀行地産、非銀金融)，非銀金融享受基本面牛市的貝塔;2)受益于全球經濟複蘇的化工、基本金屬;3)國内盈利穩定增強的煤炭、鋼鐵、工程機械重卡(具體品種參見我們前期發的周期股票池)

來源：廣發策略

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