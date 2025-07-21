鉅亨網編輯林羿君 2025-07-21 08:29

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日本首相石破茂表示，儘管其執政聯盟在周日的參議院選舉中遭遇歷史性挫折，但他仍打算繼續留任，這一結果可能會進一步擾亂市場。

日本大選執政黨慘敗 石破茂表態續任 日元走高。(圖:shutterstock)

受結果公佈的影響，日元早盤上漲約 0.5%。日本股市和債市因海洋日休市一天。

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根據 NHK 報導，執政的自民黨及其長期合作夥伴公明黨在眾議院失去了多數席位，未能贏得維持控制權所需的 50 個席位。這是自 1955 年以來，這個日本歷史悠久政黨的領導人首次在至少一個立法機構中未獲得多數席位的情況下執政。

這次選舉結果，是石破茂自去年 10 月就任首相以來第二次在選舉中表現慘淡，儘管執政聯盟至少贏得 46 個席位，或許足以保住他的職位。週日晚間，當被反覆問及是否打算繼續留任時，他只是簡單地回答了一句「是的」。

整體而言，執政聯盟預計將失去超過 16 個席次。選舉結果反映出民眾對生活成本危機的不滿情緒日益升溫，這削弱了執政聯盟的支持，並讓主張減稅或反對外國人湧入的較小型民粹政黨受益。

市場參與者擔憂，石破領導地位進一步削弱可能會促使聯盟向在野黨作出讓步，包括可能削減銷售稅。投資者對立法者能否控制支出越來越存疑，而這正是推動日本債券殖利率升至 20 多年來高點的因素之一。

參議院席位差距縮小，有可能使石破茂的政策議程進一步陷入混亂，使與美國的貿易談判更加複雜，甚至可能讓他失去工作。先前三位失去參議院多數席次的自民黨首相都在兩個月內下台，其中包括 2007 年安倍晉三首次擔任首相期間的下台。

從更廣泛的層面來看，選舉結果顯示，該國一些歷史悠久的政黨正日益脫離年輕的城市選民。他們開始質疑社會福利是否值得他們承受稅收負擔，並且對大量外國人湧入該國旅遊和工作也越來越懷疑。

「對傳統老牌政黨的支持確實正在下滑，」法政大學法律系教授、經常撰寫政治評論的河野由里表示，「這可能標誌著日本政治正迎來一場根本性的轉變。」