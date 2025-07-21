川普擬會晤習近平！APEC前或訪中重啟美中關稅對話
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《南華早報》週日（20 日）的報導，美國總統川普可能會在 10 月 30 日至 11 月 1 日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）之前訪問中國，或選擇在南韓舉行的 APEC 峰會期間，與中國國家主席習近平舉行場邊會晤。
知情人士透露，川普與習近平確實討論過今年在亞太地區舉行會面的可能性，不過雙方尚未確認具體的日期與地點。目前，美中兩國正努力尋求解決持續升溫的關稅爭端和貿易戰。
川普多次強調，美國應該對幾乎所有進口商品加徵關稅，並認為這能刺激美國本土製造業。不過，外界批評這項政策可能推高消費品價格，對美國消費者造成更大壓力。
川普不只主張對所有國家的進口商品一律課徵 10% 的基本關稅，還對包括中國在內的「問題最嚴重」國家加徵更高關稅。目前，美國對中國進口商品的最高關稅已達 55%。
此外，川普也設定 8 月 12 日，為與美中達成實質關稅協議的最後期限。不過，針對兩人是否會在秋季見面的相關報導，川普陣營尚未作出回應。
美中最近一次高層對話是在 7 月 11 日，當時美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中國外交部長王毅在馬來西亞會晤。會後，雙方均稱此次會談富有成效且積極。
盧比歐當時透露，川普已經受邀訪中與習近平會面，並強調川普與習近平雙方「都希望這場會晤能成行」。
中國商務部長王文濤也於週五（18 日）表示，中國希望與美國的貿易關係恢復穩定，並指出最近在歐洲舉行的會談顯示，沒有必要發動新一輪關稅戰。
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