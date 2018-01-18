未來AI取代人類？台灣從創業、教育追趕

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

時代驟變，人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 將取代人腦，執行更多「生活要務」。《未來一直來》這本書的作者，是前工研院「知識經濟與競爭力」研究中心主任杜紫宸，邀請十二名教授、專家，把未來會影響生活、工作競爭力的科技，用淺顯易懂的文字，說明 AI 對未來的應用和衝擊。

杜紫宸說明，近三十年電腦的演進：「同樣體積的電腦，運算速度是三十年前的一百萬倍。」過去較複雜的邏輯，統計、機率性的數學式，必須用到「超級電腦」才能運算出來，而且算的時間長，他舉例：「像現在決定要不要投資一間公司，不可能等三小時才運算出來。」

自我學習 AI 進化再進化

到底演算快到什麼程度？會像電影演的一樣，威脅到人類存亡嗎？特斯拉 (Tesla) 執行長伊隆 · 馬斯克說：「我們用人工智能『召喚惡魔』。」指的是 AlphaGo 下圍棋的演進十分驚人，杜紫宸扼要解釋：「它在兩年半前，下贏了韓國棋王李世乭(高麗語音譯『突』)，但下贏不稀奇，一年半後，它不用遠端計算，就可以下贏世界棋王柯潔，但這還不是故事的結束，新一代 AlphaGo Zero 不必學習人類下棋經驗，輸入規則就能自我學習。」有如金庸小說《射鵰英雄傳》裡的周伯通，左手跟右手下棋，「AlphaGo Zero 自己跟自己下，七十二小時就打贏李世乭那個版本(AlphaGo)，二十一天後就打贏柯潔的那個版本(AlphaGo Master)。」

杜紫宸指出，2017 年十月 Google 在大陸「世界互聯網」大會上，宣布「AlphaGo 導師」要教一位聰明的十歲小孩，讓他打敗世界棋王柯潔。未來世界會不會就此被 AI 顛覆，他笑稱可以改打麻將：「四個人玩，爾虞我詐的複雜度更高，說不定哪天四台 AlphaGo 一起打麻將。」AI 強項是理性的推理，包含機率、歷史統計等大數據，他說：「在未來特定領域的應用，如：理財、投資、律師、會計師都有可能被取代。」

日常生活中常見的應用，第一種是「人臉辨識」，如：機場出入海關，但是大陸公安已經利用街頭攝影機抓通緝犯，使用 AI 來過濾人臉資料，杜紫宸說明這項實驗：「輸入實驗人臉，在不告知公安的情況下，犯人在百貨公司、車站閒晃，十五分鐘公安就逮到他了。」

未來可能每個人背後都有一台 AI

第二種運用，是「資安」、身分識別。第三種是在「醫療」上，杜紫宸表示：「例如 MRI(核磁共震) 或 CT(電腦斷層攝影)，這些需要透過醫師判讀良性或惡性腫瘤，特別是早期癌症的發現，尤其 IBM 在美國的『華生實驗室』發展得不錯。」DNA 的檢測，更提升了「預防醫學」，可以知道什麼樣 DNA 的人，可能有癌症前兆等。

第四個常見的運用，則是「無人駕駛汽車」，人們搭乘「可以完全按照附近影像自動駕駛，到目的地就會自動找停車位並停好車，要回家前五分鐘，再自動接人。」杜紫宸比喻早期美國電視影集〈霹靂遊俠〉，大膽預估：「二十年之內，李麥克的汽車就會出現。」

至於投資理財方面，杜紫宸認為：「將來股市不會是一群機器在遊戲，中間人的判斷、爾虞我詐還是很重要的。」未來可能每個人背後都有一台 AI，但「機器不是主人，機器只是我們的工具。」

但 AI 要是被壞人利用，可能造成難以想像的局面，杜紫宸說：「YouTube 上有人實驗小型無人機，裝二公克炸藥，利用人臉識別找到路上目標，足以炸掉頭骨。」

想起最近國際局勢，他不免擔心：「萬一北韓也有這個技術，那怎麼辦？」制定 AI 發展的規則，在 2018、2019 年勢必是熱門話題，而人工智慧學者呼籲可複製羊但不可複製人，杜紫宸則強調：「應先從大的 AI 發展公司，例如 Google、亞馬遜、蘋果、Facebook、微軟規範。」

站在巨人肩膀 赴海外交換學習

台灣是科技島，硬體晶片以 NVIDIA 黃仁勳的 GPU 最有實力取代 Intel CPU，成為 AI 霸主，但大部分委託台積電製造，不管設計、製造，台灣都還是扮演重要角色。然而「中間運算較為複雜，需要群體共同研發。」杜紫宸估計，光是 Google 至少有三千五百至五千人從事 AI 的演算法，「研究圍棋的團隊只有三十五人，其他人一定是在做更難的應用演算法。」

目前台灣科技部已請台、清、交、成四校分工，從製造、服務、醫療和智慧城市這四個領域著手，但「應用涉及大數據，所以頂多在台灣使用，如果要到世界其他地方用，我們的數據是不足的。」

現今應用層面以美國、中國最領先，AI 人數占優勢。杜紫宸指出：「其他國家都必須進入到這兩個市場做實驗，或跟他們合作。」

他鼓勵到國外交換學習：「政府應把預算提高十倍、五十倍，讓我們可以站在巨人肩膀上，不要想靠自己從頭開始，科技相互合作，和世界的連結。」

根據李開復口中的七間 AI 公司，包括：美國 Google、Facebook、亞馬遜、微軟，及中國「BAT」三巨頭的百度 (Baidu)、阿里巴巴 (Alibaba)、騰訊 (Tencent)。杜紫宸強調：「單一個人的智慧有限，需要數百人、數千人團隊合作才能解決問題。」他認為：「南向學不到東西，真的要學技術是要東西向。」世界排名十八間 AI 公司，包括中國百度、中科、訊飛，「人家已經累積全世界領先的平台技術，我們為何不先把政治放一邊，送人去那學習，再回台組自己團隊？」

從利基市場下手 做到小領域翹楚

杜紫宸建議年輕人創業，可朝兩方向發展：「一是做大軍團的側翼，例如當 NVIDIA 的合作廠商，做某些特殊周邊應用，像是衛星工廠；另一個選擇，是在『醫療』或『辨識』領域，找一個特殊『利基市場』應用。」後者雖不會賺大錢，如果做到小領域翹楚：「包括從晶片、演算法、大數據應用，跟深度學習都做到一條龍，我們還是有機會的。」

「下一代不要輸在起跑點！二十五年後 AI 又是另一種世界。」杜紫宸看重幼兒教育：「小學、初中不能光背誦、考固定題目，要讓孩子更有想像、推理、辯證能力，運用新科技了解外面的世界。」發揮右腦感性能力，增進藝術涵養、靈性，「讓孩子可以在新的 AI + 世紀來臨時，走在人類前端！」年長則可以「多跟三十歲左右的年輕人接觸、學習，因為他們在網路上搜尋新知頻率高。」

杜紫宸認為未來社會將更兩極化：「聰明的人更聰明，有財富的更有財富，其他人就跟路邊的狗一樣，吃飽了睡，睡飽了吃。」

來源：《理財周刊》 908 期

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