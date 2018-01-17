對的時間遇上對的人 賈靜雯很幸福！

不若以往的認知，婚姻是演藝生涯的墳墓，現在不少結婚生子後的女藝人「母憑子貴」地人氣大增，賈靜雯就是一例，擁有三個寶貝女兒的她，原本在戲劇圈就有一席之地，現在人氣更是水漲船高。

撰文：唐滋蓮 圖片提供：時報文化

近年演藝圈吹起「媽媽風」，許多知名女藝人相繼步入婚姻、生子的行列，人氣不減反增，連她們的孩子都有一大群粉絲，例如徐若瑄、S．H．E 的 Ella、隋棠、賈靜雯等，其中，賈靜雯的重獲幸福，最為人津津樂道，也給了不少失婚女性莫大的鼓舞。

賈靜雯與演藝圈的緣分很早、也很深，遠近馳名的餐廳「天津衛」是賈家的家族企業，讓她自小就常見到一堆明星上門用餐，甚至被明星抱在懷裡誇讚漂亮有靈氣。因此，賈靜雯五、六歲就拍了廣告，第一次拍戲就是王小棣老師擔任製作人的《佳家福》，這部台灣電視史上第一個家庭勵志喜劇，當年的收視成績相當亮眼，也讓賈靜雯的表現備受注目。

努力賺錢養家卻失婚

不對愛情絕望再擁幸福

但隨著家道中落，父親罹患淋巴癌，賈靜雯不得不中斷大學學業，瘋狂接拍電視劇賺錢養家，光是二○○七、二○○八這兩年，她就接拍了十六檔連續劇，那段時間每天都在攝影棚、家裡、醫院來回奔波。二○○○年，憑著一部本土連續劇《飛龍在天》讓她的聲勢在演藝圈裡一飛衝天。

可惜的是，二○○五年步入婚姻的她，並沒有就此過著幸福快樂的日子，而是在婚後就知道自己選擇了一段不適合自己的關係，四年後陷入離婚跨海爭奪女兒 Angel（梧桐妹）的監護權官司中，度過人生中最艱難、最混亂的時期。

但她沒有因此對愛情絕望，雖然她做好心理準備，可能會和 Angel 兩人相依為命般地生活下去；沒想到，同為藝人的修杰楷，從弟弟的球友變成賈靜雯跑步的配速員，不僅如此，他常常參與賈家的家庭活動，還會主動陪 Angel 上課、照顧賈靜雯的家人……

漸漸地，這位「配速員」成功跑進賈靜雯的心房，成為她心中所想和牽掛的人，這段「女大男小」的姊弟戀，又讓賈靜雯的消息衝上熱門新聞，即便一開始外界不是那麼看好，就連賈靜雯心裡都很猶豫，但修杰楷的堅定，以及賈靜雯重新省思自己對婚姻、愛情的既往迷思，兩人決定繼續走下去。

如今，他們成為演藝圈裡令人稱羨的甜蜜家庭，擁有非常可愛，人氣又相當旺的兩個女娃咘咘和 Bo 妞。

來源：《女人變有錢》55 期

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