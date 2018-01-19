28歲世大運網球冠軍莊吉生　「為了台灣」再拚東京奧運！

撰文／今周刊 陳柏樺

世大運網球金牌莊吉生，以一口流利台語令人印象深刻。其實，賽前他正逢低潮，曾想高掛球拍，在世大運暴紅，讓他堅定要為台灣再戰，往東京奧運前進。

「這面金牌真正是講沒話，因為台灣辦世大運⋯⋯，恁哪會攏佇咧笑？」台語講得溜，又夾著些英語，美國出生、2015 年才轉籍台灣的網球選手莊吉生，記者會上一開口，就讓不少人笑出來。

身為世界排名僅次於盧彥勳的台灣男單選手，莊吉生大概沒想過，去年以台維斯盃作為國手起點，最後竟因母語流利而竄紅；他更沒料到，金牌戰力退韓國選手，會與球迷「好想贏韓國」的情緒擦出火花，讓這位「美歸派」成了國民英雄。

拿到世大運冠軍後，莊吉生下個目標瞄準東京奧運，希望能代表台灣出戰。為了拿到這張門票，他獨自一人穿梭各項賽事拚積分，在韓國甚至因無人幫忙打點，搭不上火車、買不到客運座位，只好花 440 美元搭計程車趕飛機。一切跟暴紅前一樣，「我還是我，莊吉生。」

28 歲的莊吉生，不但是第一次，也將因年齡限制，僅此一次代表台灣參加世大運。他為地主奪下暌違十四年的男單金牌，也為團體添金。談起為台灣而戰的感覺，他難掩興奮。「沒打過這麼多人挺的比賽，每個人都喊我名字，打美網或溫布頓最多只有一半，另一半是幫對手加油。」莊吉生笑開，眼睛彎成月牙。

轉業》被石油公司資遣後，重拾球拍

莊吉生口中的「莊來瘋」熱潮，可不是從回台的 3 年前就這麼燒。雙親都來自台灣，但莊吉生在加州出生、長大，一路念書、打球直到密西根大學政治系畢業，本人和台灣連結很少，遑論知名度。

「世大運前兩輪比賽，球迷跟我說『加油』，Quarter-final（四強賽）大家開始了解我的故事，知道我講台語，改說『ka-iû』。」莊吉生這時感覺到自己有點出名，「爸媽提醒我不要臭屁，成績好也要 humble（謙虛）。」在大學修了兩年華語，但在家只講台語，華語幾乎忘光，接受專訪時，莊吉生就這樣交替說。

莊吉生的日裔經紀人正木洋之是跨海從社群感受到了「莊來瘋」，他管理的莊吉生臉書粉絲專頁，從世大運開賽前 1000 多名粉絲，一周之間增加 5000 人，每隔一天又多出幾千，「我的手機（提示鈴聲）整天響不停，很瘋狂！」正木說。

正木是莊吉生青少年時期的球友，兩人相識 10 多年，對於莊吉生學生時期的輝煌戰績，還有他曾進入石油公司擔任分析師，卻很快被資遣的經歷，正木都很清楚。

失業的莊吉生參加在西雅圖的網球賽，沒想到當了一陣子上班族、疏於練球，卻一路打到冠軍，才決定走上職業選手之路，轉職業第二年，便找來正木幫忙。

低潮》開刀後屢嘗敗績，一度想退役

2011 年轉職業後，莊吉生世界排名穩定上升，2016 年甚至是最好的一年，衝上個人新高的 143 名，以一米八的身材力抗高大的歐美球員，真的不容易。但 2016 年底右腳舊傷復發，休兵期間讓他排名直直落，甚至復出後的賽事都在首輪出局。

「那是我第一次開刀，也是第一次陷入很長的低潮。」莊吉生指了指右腳，「足痛，腫起來，輕輕摸就痛，襪仔無法度穿。」2016 年 10 月，賽季告一段落，莊吉生在彰化師範大學修讀碩士，就近在秀傳醫院開刀。

身兼世大運教練與指導教授的江勁彥說，如果不開刀，可能演變成蜂窩性組織炎，甚至在比賽中復發就得棄賽，當然是愈早處理愈好，於是，早上看診，下午就進了手術室。

「復健後要比賽，彼時感覺應該不困難吧，但幾個比賽都一下子出局，感覺辛苦，攏想毋好的代誌。」莊吉生說，「不要打了、太困難了」這些念頭盤踞腦中將近半年，一直自問為什麼無法回到之前的水準，在這樣的狀態下走到 2017 年 5 月，世大運已近在眼前。當時，正木知道莊吉生有放棄職業生涯的念頭。

「我只跟他說，想想為什麼要打網球吧。」正木說，他了解莊吉生的心情，連續輸了 5、6 個比賽，第一輪就淘汰、零積分，整個星期的備戰與飛行都成泡影。加上沒有資源在手，單靠正木一人幫他打點行程，莊吉生偶爾得自己處理機票、住宿、找人陪練，隻身走過一站又一站。

「我很難受，想著壞心情影響了打球，甚至日常生活，我告訴自己得正面一點。」莊吉生說，當時他告訴自己要轉念，不在乎勝負，「而且最重要的就是打世大運。」

狀況不佳，那就靠智取吧！江勁彥眼中，莊吉生不僅是自律的球員，且頭腦清楚，相較於台灣選手較常聽從教練安排，僅少數會提意見，他對訓練計畫、時間安排，都很有想法。

例如，被形容為「地獄球場」的台北市網球中心，8 月炎夏把一票世大運選手悶到中暑，地主球員有一半都熱到體力不支，莊吉生早就盤算在四強賽前，拉到室內冷氣房練球，以保留體力，再加上有效配球，即使開賽前戰績在谷底，依舊逆勢打到金牌。

來源：《今周刊》 1100 期

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