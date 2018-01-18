寒冬熱商機汽車零組件、抗凍題材、防治流感...

暴風雪低溫引爆汽修及羽絨衣需求，棉花價漲增強化纖替代性需求，而寒冬流感大爆發，將進一步助漲相關疫苗股。

文．高志銘

一月初美國東岸遭遇炸彈氣旋 (bomb cyclone)，多數城市面臨暴風雪襲擊，風寒指數(體感溫度) 一度降至攝氏負七十度，高達十三州發布警報，進入緊急狀態，空中及陸上交通大亂，超過 5500 個航班取消，並造成全美至少十七死。

根據美國國家氣象局 (National Weather Service) 預估，來自大西洋的低氣壓自美東南角北上，遇上北下的北極超低溫氣團，一月美國東部將出現近三十年來最大暴風雪，估計全美約有 1.8 億人將受到酷寒天氣所影響。

除了美國外，英國、法國及荷蘭等多個歐洲國家近期同樣受到風暴襲擊，亞洲的日本西北部及北部也遭創紀錄的大雪，單日降雪量超過年平均的三～十倍。

日本氣象廳認為，日本今年造成大雪紛飛的寒冬，原因可能是反聖嬰 (La Nina) 現象作祟。早前，美國國家氣象局也預估，反聖嬰現象發生的機率大約 80％，預期反聖嬰現象將會在北半球持續整個冬季，最有可能在今年春季中期至晚春期間漸漸消退。

暴風雪低溫襲擊 汽車維修及羽絨衣需求增

反聖嬰現象是指秘魯沿岸的寒冷水域由赤道流入中太平洋，反聖嬰期間，季風比平時更強，加速赤道流並把寒冷海水帶往中部與西部太平洋，將在全球各地造成異常天氣。當長期觀測到海平面溫度低於平均值時，就會發生。2017 年十一月海水溫度已比平均值低攝氏 0.5 度，若情況持續至今年二月，將被正式確認為反聖嬰，為 1949 年有紀錄以來的第十五個反聖嬰現象。

相繼出現的創紀錄的降雪，將讓汽車碰撞事故的機率大大提高，帶動汽車鈑件、車燈的更換需求，預期鈑金件佔全球 AM(售後服務)市場高達三五％且外銷美國占營收比重逾 70％的東陽 (1319)、專攻 AM 市場且外銷歐美地區占營收比重高達六五％的堤維西(1522)、生產水箱抗凍劑主要原料乙二醇(EG) 且營收占比近 60％的東聯(1710)，將成為「寒冬商機」受惠者。

另由於氣溫與羽絨的需求始終呈現高度負相關，寒冬氣候也會進一步帶動羽絨衣銷量。

近年暖冬對羽絨產業的影響巨大，品牌商庫存積壓嚴重，尤其 2014 年大品牌的羽絨外套銷售量不到庫存的 40％，加上 2013 年中國爆發禽流感，帶動羽絨原料價格大漲墊高基期，導致 2014 年～2016 年報價一路下跌，直到 2017 年出現供需失衡才扭轉跌勢，累計全年鵝絨上漲一成，鴨絨上漲四成。

由於中國環保政策力度增強，加上今年受降大雪影響，羽絨價格有望延續漲勢。預期生產羽絨原料 (營收占比 26％) 及羽絨衣的光隆(8916)，以及全球第二大羽絨衣代工廠廣越(4438)，在品牌客戶庫存持續消化下，未來有機會出現回補庫存的訂單需求。

反聖嬰若發威 美洲冰火將共存

反聖嬰現象為北美及南美帶來寒冷與乾旱的天氣，更甚於聖嬰現象 (ElNino)，預期將對玉米、黃豆、小麥、糖、棉花及咖啡等農作物價格產生威脅。其中，棉花已因短期供需失衡，價格領先起漲，一月十二日美國洲際交易所(ICE) 棉花期貨合約價格創下 2014 年五月以來新高。

由於全棉最大產棉國印度，2017 年底出現病蟲害，棉花產量減少進而降低出口量。印度棉花協會（Cotton Association of India）預估，印度 2017～2018 市場年度 (十月一日開始) 棉花出口將降至五百萬包，較最初預估減少近四分之一。

在需求面，巴基斯坦政府從一月八日起取消棉花進口關稅及銷售稅，對於棉花進口需求將擴大。

中國紡織廠對高等級棉花的需求也明顯上升，進口美棉、澳棉的數量持續增加。根據中國海關統計，2016 年中國棉花進口量為 89.4 萬噸 (含美棉 26.4 萬噸及澳棉 21.6 萬噸)，2017 年累計前十一個月，棉花進口量已達 105.3 萬噸 (含美棉 47 萬噸及澳棉 25.4 萬噸)，年增幅達 40％。

棉花價格恐會再飆高 增強化纖替代性需求

若未來反聖嬰現象發威，造成棉花供給進一步減少，棉花價格恐會再飆高，預期也會帶動聚酯、尼龍等化學纖維 (價格較棉花便宜的替代品) 報價同步走強，加上化學纖維可增添機能性、具環保題材等優勢，在服飾應用的滲透率也持續增加中。

化學纖維中，以聚酯棉的替代性最為明顯，上游聚酯粒的原料為純對苯二甲酸 (PTA) 與乙二醇(EG)；替代性次佳的則是尼龍加工絲，上游尼龍粒的原料為己內醯胺(CPL)。

國內相關供應鏈有生產聚酯棉的南亞 (1303)、新纖(1409) 及南紡 (1440)；生產 PTA 的有遠東新(1402) 及台化 (1326)；生產 EG 的有南亞、東聯及中纖(1718)；生產尼龍絲及尼龍加工絲的有台化、集盛(1455)、力鵬(1447)、聚隆(1466) 及三洋紡(1472)(其中台化、集盛及力鵬還生產尼龍粒)；生產 CPL 的有中石化(1314)。

此外，近期在 EG 及 PTA 報價持續上漲帶動下，下游聚酯絲 (POY) 也開始調漲價格，南紡、宏洲 (1413)、力麗(1444) 及宜進 (1457) 等將是「寒冬商機」的間接受惠者。

隨著終端需求轉強，中國 POY 庫存持續去化，庫存天數已回落至二～五天，處歷史同期低位，預期在庫存回補需求帶動下，POY 廠營運有望迎來價量齊揚的好光景。

近期全球爆發的流感也算是另類的「寒冬商機」題材。由於世界衛生組織 (WHO) 預測的 B 型流感病毒株 (原預測為維多利亞型，但實際上流行的是日本山形株(Yamagata)) 失準，加上 A 型流感病毒株 H3N2 出現變種(尚無疫苗)，造成美國、歐洲、中國等地均已爆發流感疫情。

WHO 猜錯病毒株 寒冬流感大爆發

因北半球許多溫帶國家已進入季節性流感高發季，WHO 認為北半球此次流感季形勢可能較以往嚴峻。根據美國疾病預防與控制中心 (CDC) 數據顯示，全美共 50 州已有 46 州都處於「流感常見」狀態，是自 2009 年以來流感最嚴重的一次。英國則是在今年第一周就有五千人因流感入院，英國國民保健署 (NHS) 表示，此次恐會是半世紀以來最嚴重的流感危機。

目前美國爆發的以 A 型流感 H3N2 為主，英國為 A 型流感 H3N2 加Ｂ型流感日本山形株，中國則以Ｂ型流感日本山形株為主。

目前三價流感疫苗 (國內公費) 僅涵蓋的Ｂ型流感病毒株為維多利亞株，並不涵蓋日本山形株，對Ｂ型流感山形株的保護力僅有 30～40％。

四價流感疫苗 (國內自費) 則涵蓋兩種 B 型流感病毒的維多利亞株及日本山形株，預期市場對四價流感疫苗的需求將會大增。國內有生產四價流感疫苗的就只有國光生(4142)，為自行開發生產的四價安定伏裂解型流感疫苗 AdimFlu-S(QIS)，年產量可達 1500 萬劑，2017 年十二月已在台上市。

另國光也幫全球第四大、歐洲第一大藥廠賽諾菲 (Sanofi) 的子公司 Protein Sciences 代工生產四價流感疫苗，今年所接獲的委託製造生產 (CMO) 訂單已較 2017 年大幅成長。

若未來疫情持續擴大，預期將會有追加代工訂單的機會。

來源：《理財周刊》 908 期

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