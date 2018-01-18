〈兆豐又遭美國開罰〉防制洗錢缺失Q1限期改善 金管會不排除再金檢

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行旗下紐約等 3 家分行，再度遭到遭美國聯邦準備理事會 (Fed) 處分 2900 萬美元 (折合台幣約 8.57 億元)，對此金管會表示，美方給予兆豐銀行改善期程在 2018 年第 1 季，如有必要，金管會將對該三家分行的改善情形再辦理金融檢查，並依檢查結果處理。

兆豐銀行在 2016 年 8 月被紐約金融服務署 (NYDFS) 重罰 57 億元後，今 (18) 日因紐約、芝加哥及矽谷等三家分行防制洗錢缺失，再遭美國聯邦準備理事會 (Fed) 處分罰款。

本次 Fed 對於兆豐銀行這三家分行的缺失檢查時點，距上次兆豐銀行與紐約州金融署 (NYDFS) 簽署裁罰美金 1.8 億元 (折合約台幣 57 億元) 的時間點甚近。

金管會表示，兆豐銀行自 2016 年遭 NYDFS 裁罰後，雖已由各缺失面向擬定相關改善措施，並依規劃時程陸續完成多項改善計畫，且按月提報董事會監督執行情形，不過因涉及人員聘用、資訊系統建立與調整等改善作業，並非一蹴可幾，仍需相當時間逐步推動，故 NYDFS 同意該行改善完成時程為 2018 年第 1 季。

但是，Fed 檢查時，兆豐銀行尚未能完成所有改善措施，而有類似的作業缺失，Fed 基於聯邦主管機關的權責，針對該三家分行同一時期的防制洗錢作業缺失事項，進行整體性處分。

金管會解釋，兆豐銀行此次是遭 Fed 處分，而非州監管單位，是因為美國對於外國銀行的分行是採「雙元監理機制」，也就是說，由 Fed 與州政府監理機關共同監理，原則上該二監理機關會進行監理資訊交流，且任一監理機關發現缺失，都可單獨採取處分。

金管會表示，透過跨國監理合作，早已知道 Fed 在 2016 年間陸續對兆豐銀行紐約、芝加哥及矽谷分行辦理現場檢查後，發現涉有洗錢防制缺失事項，且 Fed 可能採取 Enforcement Action。

金管會除督促兆豐銀行積極因應及改善外，並積極與美國監理機關保持聯繫，且表達金管會已要求兆豐銀行充分向 Fed 說明該行對於提升防制洗錢法令遵循的努力。Fed 於本案裁罰內容中，也述及對兆豐銀行總行強化公司治理及對分行營運監督管理的努力，予以肯定。

金管會表示，近年美國對同一金融機構缺失，曾由不同監理機關，依其權責分別進行處分。針對兆豐銀行本次「因同一時期」防制洗錢法令遵循缺失，而遭美國不同監理機關處分案，金管會在 2016 年 9 月 14 日已對兆豐銀行總行督導海外分支機構之責予以行政處分，針對此次 3 家分行類似的缺失，將視美方對其改善認可情形「予以續處」。

因美方給予兆豐銀行改善期程在 2018 年第 1 季，若有必要，金管會將對該 3 家分行的改善情形再辦理金融檢查，並依檢查結果處理。