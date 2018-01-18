原材料價格一路猛漲 電梯行業迎來漲價潮

據媒體報道，迫于成本壓力，近日已有多家主流電梯商相繼發布漲價函。去年下半年來，随着鋼價創6年新高，環保嚴查後，原材料一路飛漲，已有多家電梯廠家上調産品價格。電梯行業經曆了多年的平穩期後，2018年電梯將迎來漲價潮。

業内認為，由于環保督查、供給側改革以及限産限量的影響，電梯原材料包括鋼材、電梯曳引機、軸承、鍍鋅板等連續漲價，同時運輸方面運費、紙箱以及人工成本也在上升。需求方面，電梯産量增長始終保持強勁勢頭，從2006年的16.8萬台上升至2016年的77.66萬台，年複合增長率16.53%。目前我國電梯整機産品、配件産品的産銷量均居世界第一。長期看，随着社會發展水平的提高，電梯配置密度逐步增加，未來電梯行業需求有增無減。原料價格上漲、需求旺盛，再加上各種費用大幅上升，在2018年這種上升趨勢不會有本質改變，電梯行業有望迎來漲價潮。

A股中，快意電梯(002774-CN)是國内優秀的民族電梯供應商和服務商，提供電梯綜合解決方案;上海機電(600835)是國内電梯行業龍頭，電梯行業集中度逐步提升，優勢企業市占率提升;康力電梯(002367-CN)為中低端電梯龍頭、民族第一品牌。

來源：金融界

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