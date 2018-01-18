分析員﹕港股可高開 支持位移至31800點

美國股市再次錄得升幅，其中道瓊斯指數勁升逾300點，市場人士認為今日大市將會高開，支持位可以上移至31800點。

美國三大指數再次一同高收，道瓊斯指數再次重上26000點，收市報26115點，升323點或1.3%，標準普爾指數收市報2803點，升26點或0.9%，納斯達克指數收市報7298點，升75點或1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7725點，跌31點或0.4%，德國DAX指數收市報13183點，跌62點或0.5%，法國CAC指數收市報5494點，跌20點或0.4%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報86.97元，較本港收市價高2.3%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.42元，較本港收市價高0.5%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.5元，較本港收市價高0.9%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11.11元，較本港收市價高0.5%。

時富證券聯席董事鄧建初指出，大市將會高開，支持位可以上移至31800點，後市仍可以被看好。

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