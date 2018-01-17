台股大豐收年 有營業員年終獎金逾170萬元

去 (2017) 年在台股最長萬點行情的激勵下，全體券商迎來豐收年，全年合計大賺近 400 億元，群益金鼎證券董事長王濬智今 (17) 日透露，今年營業員的平均年終獎金達 13.5 個月，最差也有 1.74 個月，而內部統計發現拿最高年終的營業員為 80 個月，以底薪 2.2 萬元計算，相當於 176 萬元，是近幾年來最好。

王濬智指出，群益證積極推動營業員轉型為財富管理人員，讓營業員收入更多樣化，可觀察 2016 年員工總年終獎金月數平均為 9.5 個月，其中來自台股達 3.65 個月，而 2017 年 13.5 個月的年終獎金中，有 6.73 個月來自台股，顯示扣除台股後，仍有平均有 6 個月左右的獎金是來自其他財富管理業務，較不受股市波動的衝擊。

群益金鼎證去年每股純益 (EPS)1.33 元，大幅優於上一年度的 0.53 元，EPS 在所有券商中排名第 6，經紀業務市占率 4.1%，排名由第 7 升至第 5，是推升獲利來源的主力。

群益經紀業務部門主管也說明，經紀業務的成長主要台股成交量大增，觀察到散戶回籠、大戶進場意願大增、權證買氣同步飆升，再加上財富管理業務持續推動，均有助業務成長。

展望 2018 年，王濬智看好，今年上半年經紀業務仍會持續成長，但期許經紀收入仍要多樣化、營業員也要收入多樣化。

對於日前群益證董事會通過擬將斥資約 15.3 億元，取得德國商業銀行持有的群益投信約 3900 萬股、24.04% 股權，未來群益證與群益投信究竟將有何合作？王濬智回應，觀察到近年來主動式資產投資比重下降，反而被動式增加，因此，看好未來 ETF 的成長潛力，加上投信基金靈活運用度更高，是決定入股投信的主因。