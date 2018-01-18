【永豐期貨】台指選擇權盤前－無懼美股收黑 台指拉高結算攻上11000

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 37 點至 11020 點。價差方面，台指期轉為正價差 15.2 點，電子期轉為正價差 0.55 點，金融期逆價差擴至 - 1.34 點。現貨部分，三大法人買超 108.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 96 口至 16902 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 4053 口至 52417 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7108 口至 20353 口。

週二美股三大指數創高後拉回翻黑，其中科技股 Nasdaq 跌幅達 0.51% 最高，亞洲股市表現也普遍委靡，不過十點過後由台積電領軍，多檔權值股自平盤下向上走強推升加權指數翻紅，雖短暫站上 11000 後遇壓回落翻黑，不過下方接盤力道強勁，指數緩步收斂跌幅且翻紅走升，午盤過後加權指數衝高突破 11000 點大關，終場加權指數上漲 18.69 點至 11004.8 點，成交量能 1474.57 億，較前一日增加 144.72 億，1 月份台指期拉高以 11020 結算。整體而言，週三加權指數連三日創波段新高並站上 11000 大關，不過近四日已大漲近 200 點，短線或有過熱疑慮，仍須留意拉高結算後行情可能面臨逢高調節的修正壓力，操作上仍不宜過度追高。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 2.02 降至 1.54，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.13% 降至 8.53%，賣權平均隱含波動率由 18.84% 降至 11.18%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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