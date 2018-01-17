研究：海洋無氧「死區」面積67年爆增3倍 相當於整個歐洲

科學家警告，自 1950 年以來，海洋中近乎無氧的「死區」面積已增加 3 倍，沿岸海域的極低氧區數量更激增了 9 倍。

由於絕大多數海洋生物都無法在這些死區存活，長此下去將引發海洋生物大滅絕，給靠海維生的數以億計人帶來嚴重後果。

中新網援報導，新加坡《聯合日報》援引《科學》期刊上發表的一份研究報告指出，使用化石燃料所引發的氣候變化，正導致海洋溫度升高；而水溫越高，含氧量便越低。化肥和污水逕流從陸地進入海洋，也使沿岸海域出現許多死區。

海流在北太平洋環流螺旋向內，成了廢棄物聚集的輻合帶。 (圖：維基百科)

報告指出，由於地球自轉會影響洋流，海洋本來就存在自然形成的低氧區域。但自 1950 年以來，這類死區面積已劇增數百萬平方公里，約等於整個歐盟。

沿岸的海洋死區數量也從 1950 的不到 50 個，增至目前的至少 500 個。海洋的整體含氧量也持續下降，自 1950 年已減少 2%，相當於 770 億公噸。

每年春季，墨西哥灣會形成最大的「死區」之一。 (圖：中新網、美國國家海洋和大氣管理網站)

海洋是全球 5 億多人的糧食來源，並為 3.5 億人提供就業機會。報告指出，海水缺乏氧氣，會影響海洋生物的生長和繁殖，並使它們更易患病。

海洋氧氣減少，還可能加劇氣候暖化。在低氧環境生存的海洋微生物會產生大量一氧化二氮，而這種溫室氣體的強度為二氧化碳的約 300 倍。

宏都拉斯羅阿坦島僅有 15 英里的海域的「塑料垃圾海」，被污染的地區有近 5 英里，令人觸目驚心。(圖：中新網)

這項研究由聯合國教科文組織政府間海洋學委員會於 2016 年成立的國際工作小組進行。領導研究的美國研究員佈雷特堡說：「地球史上的重大滅絕事件，都與氣候變暖和海洋缺氧有關。按目前趨勢，我們正朝這個方向走去。」

但他也說：「這是我們可以解決的問題」。例如，在當地改善了農業作業與汙水處理方式後，美國切薩皮克灣與英國泰晤士河的氧氣水準已有所恢復。