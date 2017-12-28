頁岩油掀塑膠投資熱 專家警告未來10年產量增4成 嚴重污染地球

英國《衛報》援引美國環保組織「國際環境法中心」(CIEL) 研究指出，由於頁岩油開發技術躍進，令生產塑膠的原材料成本大減約 2/3，包括大型石油企業在內的公司自 2010 年起已投資超過 1800 億美元 (約 5.35 兆元新台幣)，用於興建多間新一代塑膠生產工廠，提升塑膠產能。

專家估計，此趨勢將令未來 10 年的塑膠產量大幅增加 40%，恐打擊全球減少塑膠的努力，令日益嚴重的塑膠污染成為地球的「永久污染」。

CIEL 今年 9 月起展開連串研究計劃，分析美國塑膠工業的發展情况。由於塑膠的原料有 99% 來自化石燃料，因此組織特別觀察有份造成氣候暖化危機的油企與塑膠工業的關係。

該組織指出，根據美國化學委員會 (ACC) 資料，由於頁岩油開採技術突破，令生產塑膠的其中一種原材料「天然氣凝液」(NGL) 價格大降近 2/3，自 2010 年起，多間企業紛紛出資興建新一代塑膠生產工廠。

香港《明報》援引該報導，這些計劃共 318 項，總投資額達 1860 億美元，不少是由埃克森美孚化工 (XOM-US) 與蜆殼化工等油企旗下企業出資興建，其中近半已開始興建或已落成，其餘則仍在策劃階段。

據市場數據公司 IHS Markit 估計，美國塑膠工業擴張估計會令未來 10 年的塑膠產量增加達 40%。雖然這些工廠均選址美國，但生產的原材料亦可能運送到歐洲、中國以至世界各地，可能加劇全球塑膠污染危機。

CIEL 發言人費特 (Steven Feit) 指出，美國頁岩油熱潮與正不斷加速的全球塑膠危機之間的關係不容忽視。目前美國的化石燃料公司與石化企業正不斷擴充塑膠產能，投資額達數以 10 億美元計，如情况持續，未來數 10 年間全球市場將有更多即棄塑膠產品充斥，污染更難受控。

CIEL 主席穆費特 (Carroll Muffett) 亦表示，油氣企業與塑膠工業之間普遍存在深入關係。

全球塑膠氾濫成災。今年初美國加州大學一項研究指出，自 1950 年代起全球已生產出多達 83 億噸塑膠，大部分流落堆填區或污染海洋。

科學家警告，由於塑膠需經過數百年時間降解，塑膠污染可能變成地球的永久污染，進而透過食用漁類回到人體身上，造成嚴重疾病。