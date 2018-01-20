〈觀察〉生技進入轉骨年 投資策略考驗股民耐心

生技產業今年以來又重新成為資金簇擁焦點，儘管市場認為是補漲行情，但是產業接連傳出新聞，包括前行政院長林全接任學名藥廠東洋 (4150-TW) 董事長，新藥廠浩鼎 (4174-TW) 也重新啟動臨床計畫，顯示生技產業將進入轉骨年，不再只是靠題材來炒股價，投資人也必須調整投資心態，要更有耐心。

東洋是台灣老牌學名藥廠，公司生產藥品中，最為人熟知的就是曼秀雷敦，但是現在前行政院院長林全接任董事長職務，與原本董事長蕭英鈞組成了林蕭體制。由於林全之前在擔任行政院長時，就是力推 5+2 產業政策的主事者，因此對於產業規劃本來就有一定程度的認識，如今正式進入產業界，自然可以更了解產官之間的落差，也有利於產業發展。

而浩鼎之前的風波更是引發去年生技遭投資人視為敝屣的關鍵，如今浩鼎宣示要重新啟動臨床計畫，同時還多管齊發，不單只靠一項產品打天下，而是要轉為以多產品並透過授權方式，來創造新的營運模式。

正所謂投資有賺有賠，生技產業的特性更是與大家熟知的電子業不同，就如林全所說，企業要找出自己的特色跟利基點，而東洋在癌症有所突破，已有重點，可以發揮比較利益，這就是東洋未來的特色。

台灣生技業也要找出自己的特色，不管是新藥或是學名藥，或者是醫材，對於不同的產業特性，投資人也不能以一概之用同一套投資邏輯，這樣廠商有資金來源，投資人也有獲利可以期待，才是產業發展之幸，也是投資之福。