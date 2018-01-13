〈觀察〉被動元件漲勢四起 今年全年將無淡季

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 在 2017 年接連大幅調升了電容報價，近期又調升了電阻報價，電感廠奇力新 (2456-TW) 也調漲了報價，三大主要產品都漲價，也確立了今年被動元件將不會有淡季。

國巨最早在去年 4 月宣布調高 0603 以上尺寸 MLCC 及晶片電阻產品售價，MLCC 調幅約 8-10%，晶片電阻漲幅約 5%；6 月底又進行第二波調漲，平均漲幅高達 15-30%，9 月又針對手機用量較多的 MLCC 進行調漲，平均漲幅約 15-30%。12 月 1 日起針對通訊相關及電源供應器使用量較多的 NPO MLCC 調漲報價並拉長交期，其中報價漲幅將為 20-30% 甚至更高，至於交期則由 1-3 個月拉高到 6 個月。

至於電阻部分，則是由奇力新旗下的旺詮先行宣布調漲 0402、0603、0805、1206 等系列產品報價 15-20%，國巨也跟進針對大尺寸厚膜電阻、一般厚膜電阻調漲 15-20%。電感部分，奇力新也調漲了通路商價格。

推升被動元件報價持續走揚的關鍵，主要有供需兩部分，其中供給部分，因為日本廠商將產能轉向利基型產品，而相較之下，台灣被動元件廠的主力產品一般大宗型商品，也陸續接獲轉單。

至於需求部分，則是以智慧型手機為主力，因為走向輕薄多工，使得被動元件尺寸必須要越做越小，越小的產品因為生產難度提升，也耗用更多產能。

被動元件在 2000 年曾經出現一波大擴產潮，結果造成產能過剩，也因為產能過剩，在市場轉為買方市場下，品牌廠砍價毫不手軟，也讓被動元件廠往後對於擴產都相對保守，寧可有多少單拿多少市佔率，也不會盲目地衝產能再被客戶砍價。

就目前來看，漲價效應對電阻及電感廠獲利貢獻較大，預料相關的供應商今年景氣更是沒有一片烏雲。