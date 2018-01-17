大公國際下調美國主權評級 虛擬償債能力恐觸發下一場金融危機

摘要：大公國際將美國本、外幣主權信用等級由 A - 下調至 BBB+，評級展望負面。大公國際表示，美國政治體系對經濟帶來負面作用，使得政府償債能力下降，而川普稅改將使這一局面進一步惡化，美國的虛擬償債能力有可能成為下一場金融危機的爆發點。國際三大評級機構惠譽、穆迪和標普此前也對美國稅改後的財政壓力表達過類似的擔憂和警告。

中國本土評級機構大公國際 16 日發布公告宣布，下調美國主權信用評級，將美國本、外幣主權信用等級由 A - 下調至 BBB+，評級展望負面。主要原因是美國政治體系對經濟帶來負面作用，使得政府償債能力下降，而川普稅改將使這一局面進一步惡化。

大公國際表示，在美國稅改的影響下，預計 2022 年美國財政收入占 GDP 比值降至 14.0%，預計 2018 年、2019 年美國政府財政赤字率分別上升至 3.9% 和 4.1%。美國政府的償債能力將進一步弱化。而市場對美國公債和美元的價值認同正在發生逆轉，這將是摧毀美國中央政府脆弱債務鏈條的強大力量，其虛擬償債能力有可能成為下一場金融危機的爆發點。

另外，上調債務上限的壓力將頻繁「襲擊」美國政府。財政缺口及到期債務償付壓力將迫使美國政府債務高位攀升，大公國際預計 2018 財年與 2019 財年中央政府財政收入對債務覆蓋率分別為 14.9% 和 14.2%，2022 財年進一步惡化至 12.1%。

目前，國際三大評級機構中，惠譽、穆迪對美國的主權信用評級均為 AAA，標普於 2011 年將美國主權信用評級下調至 AA+。但這三家國際機構也對美國的債務問題表達過類似的擔憂。

標普上個月表示，美國稅改將增加政府赤字，如果美國政府不能解決長期財政問題，那麼寬鬆的財政政策將會觸發主權信用評級的負面調整。

惠譽在去年 11 月警告稱，美國是負債最多且財政政策最為寬鬆的 AAA 評級國家，美國稅改會給經濟帶來短暫的刺激作用，但政府債務負擔將顯著加重。

穆迪去年 9 月曾表示，如果美國政府上調債務上限出現分歧導致任何債務償付延期的行為，都可能導致美國失去 AAA 評級。

美元指數小幅下跌：

以下為來自大公國際官方網站的公告：

大公決定將美利堅合眾國 (以下簡稱「美國」) 本、外幣主權信用等級由 A - 下調至 BBB+，評級展望負面。上層建築對經濟基礎的長期負向作用使美國中央政府償債來源繼續惡化，且這一趨勢因政府大規模減稅呈加速之勢，對債務經濟模式的愈加依賴將持續削弱中央政府償債能力。

下調美國主權信用等級的主要理由闡述如下：

一、美國政治體制缺陷形成的政治生態使政府難以有效執政，國民經濟發展因此偏離正確軌道。在黨派鬥爭所構建的政治生態下，執政黨以黨派利益為優先，難以集中精力管理國民經濟和社會發展，國民經濟呈現高度債務化。政府並未通過危機發現其債務經濟模式是導致國家入不敷出的根源，而是直接採用印鈔方式繼續信用無度擴張，在背離規律的軌道上扮演「巡道夫」角色。

二、違背價值規律的畸形信用生態導致中央政府償債能力異化。資本的逐利性使美國金融部門通過資金產品和交易結構設計不斷延伸債權債務交易鏈條牟取更多利潤，脫離實體經濟的資本自我循環的虛擬增值模式為美國中央政府不斷吹大的債務泡沫提供生存空間。政府以國家名義背書，濫用美元國際儲備貨幣發行權不斷增加債務形成虛擬償債能力，美國畸形信用生態使中央政府的異化償債能力成為其伴生物。

三、大規模減稅直接減少中央政府償債來源，削弱償債基礎。於 2018 年正式實施的稅改法案未真正抓住美公債務經濟難以維繫的痛點，預計美國實際經濟增速在 2018 年僅為 2.3%，之後逐漸放緩。而中央政府財政收入因減稅措施將持續下降，預計 2022 財年較 2017 財年，財政收入與國內生產總值之比下降 3.3 個百分點至 14.0%。鑒於國防、基建及剛性支出需求上升使政府難以有效減支，預計 2018 財年和 2019 財年中央政府財政赤字率分別升至 3.9% 和 4.1%。

四、用增加債務收入彌補財政缺口勢必加劇中央政府信用風險。財政缺口及到期債務償付壓力迫使政府債務高位攀升，預計 2018 財年與 2019 財年中央政府財政收入對債務覆蓋率分別為 14.9% 和 14.2%，2022 財年進一步惡化至 12.1%，政府將頻繁面臨上調債務上限的壓力。此外，2017 年政府可變現資產對總債務的覆蓋率僅 7.3%，完全無法實現對債務的有效清償，政府仍不得不高度依賴債務貨幣化方式維持償債來源與負債的表象平衡。然而，聯準會升息及縮錶帶來的融資成本升高將加重政府債務滾動難度，借新還舊的債務運行模式如飲鴆止渴並難以為繼。

五、美國中央政府虛擬償債能力有可能成為下一場金融危機的爆發點。償債來源與負債的嚴重失衡使中央政府成為美公債務鏈條中最為薄弱的環節，運用鑄幣權通過持續增發美元自己購買公債維持政府償債能力本身就是債務危機。市場對美國公債和美元的價值認同正在發生逆轉，這將是摧毀美國中央政府脆弱債務鏈條的強大力量。

美國政治體制、國家戰略和經濟基礎所決定的債務經濟模式不會改變，減稅對中央政府償債來源的負面影響將愈加凸顯，政府財政持續惡化，債務負擔高位攀升，償債能力呈惡化態勢。因此，大公對未來 1-2 年美國本、外幣主權信用評級展望均為負面。

『新聞來源／華爾街見聞』