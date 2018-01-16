川普說自己的核按鈕比金正恩強大 北韓媒體嗆：瘋狗發癲！

美國總統川普 1 月初在推特上宣稱，自己有顆比北韓領導人金正恩更大、更強的核武按鈕；對此，北韓官方媒體《勞動新聞》回嗆，稱川普是「瘋狗發癲」(spasm of a lunatic)。

《勞動新聞》週二 (16 日) 在 1 篇評論中，狠狠修理了川普一頓，對於川普說自己的核武按鈕比金正恩更強大一事，該評論狠批，「川普這種『發癲』的反應，讓他看起來就像個絕望的魯蛇。」

評論稱，「川普未能發現北韓軍隊與人民的強健、先進，只會虛張聲勢，猶如精神病患。」

不過，川普對這種隔空互嗆，似乎樂此不疲，他多次稱金正恩為「小火箭人」(little rocket man)；金正恩也毫不客氣地回敬他「瘋老頭」的封號。

詭異的是，這對「冤家」，感情並不差。川普日前對《華爾街日報》表示，他不排斥與金正恩見面，「我們的關係或許還不錯」。

然而，《勞動新聞》顯然沒把川普這句話當一回事。

近期熱銷的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》一書，其書名正是源自川普對北韓的警告。2017 年 8 月，川普對金正恩示警，如果北韓繼續挑釁美國，「將遭受世界前所未見的烈焰與怒火嚴懲」(fire and fury like the world has never seen)。

《勞動新聞》的評論，也拿這本書大做文章。

該評論強調，《烈焰與怒火：川普白宮內幕》的熱銷，代表國際社會的「反川普情緒」持續攀升，川普會遭到來自世界各地的羞辱，這本書大受歡迎，也意味著川普的政治生涯，即將滅亡。