川普說自己的核按鈕比金正恩強大 北韓媒體嗆：瘋狗發癲！

美國總統川普 1 月初在推特上宣稱,自己有顆比北韓領導人金正恩更大、更強的核武按鈕;對此,北韓官方媒體《勞動新聞》回嗆,稱川普是「瘋狗發癲」(spasm of a lunatic)。

《勞動新聞》週二 (16 日) 在 1 篇評論中,狠狠修理了川普一頓,對於川普說自己的核武按鈕比金正恩更強大一事,該評論狠批,「川普這種『發癲』的反應,讓他看起來就像個絕望的魯蛇。」

評論稱,「川普未能發現北韓軍隊與人民的強健、先進,只會虛張聲勢,猶如精神病患。」

不過,川普對這種隔空互嗆,似乎樂此不疲,他多次稱金正恩為「小火箭人」(little rocket man);金正恩也毫不客氣地回敬他「瘋老頭」的封號。

詭異的是,這對「冤家」,感情並不差。川普日前對《華爾街日報》表示,他不排斥與金正恩見面,「我們的關係或許還不錯」。

然而,《勞動新聞》顯然沒把川普這句話當一回事。

近期熱銷的《烈焰與怒火:川普白宮內幕》一書,其書名正是源自川普對北韓的警告。2017 年 8 月,川普對金正恩示警,如果北韓繼續挑釁美國,「將遭受世界前所未見的烈焰與怒火嚴懲」(fire and fury like the world has never seen)。

《勞動新聞》的評論,也拿這本書大做文章。

該評論強調,《烈焰與怒火:川普白宮內幕》的熱銷,代表國際社會的「反川普情緒」持續攀升,川普會遭到來自世界各地的羞辱,這本書大受歡迎,也意味著川普的政治生涯,即將滅亡。