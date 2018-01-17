經濟穩健成長帶動需求 5檔可買入的美股運輸業

《Marketwatch》的專欄作家 Jeff Reeves 認為，在經濟穩健的情況下，是投資運輸業的好時機，當經濟成長，生產力也會上升，連帶提升貨物運輸的需求，他推薦的個股囊括貨運、海運、空運、鐵路運輸。

在投資者被科技業漲幅吸走目光時，交通運輸業其實也展現豐富的投資報酬，S&P 500 指數從去年 8 月 1 日以來，上漲 13%，而道瓊運輸業平均指數 (Dow Jones Transportation Average，DJTA) 則是在同期上漲 24%。

1. 美國 CSX 運輸公司 (CSX-US)

CSX 股價日線走勢圖

美國第三大鐵路運輸公司 CSX，去年年底執行長 Hunter Harrison 生病驟逝後，股價一度下跌近 8%，但他生前留下的事業藍圖，帶領 CSX 成為更有效率的公司。

根據美國鐵路協會數據，去年全年鐵路的運輸量提升 4%，分析師認為，在稅改使商業活動提升，以及其他原因帶動下，鐵路業在 2018 年應持續維持成長。

Fedex 股價日線走勢圖

去年股價漲幅約為 34%，去年年底連假的貨運量再度創高峰，但整體運送沒有出現大量的延遲，貨運業出現運送延遲情況，可能會傷害品牌，但最主要的是，會拉低公司的利潤。

在過去幾年，Fedex 無法消化運貨量時，會發包給第 3 方運輸公司，使得利潤降低，但在 2017 年 Fedex 沒有面臨這樣的煩惱，去年 12 月營收上漲 11%。在 Fedex 改善物流流程、電商貨運量需求提升以及整體經濟成長情況下，公司前景看好。

阿拉斯加航空股價日線走勢圖

僅管最近阿拉斯加航空表現沒這麼亮眼，去年股價呈雙位數下降，但是在過去 5 年，公司的股價漲幅為 230%，高出 S&P500 指數的 90% 許多。

在 JD Power 做的調查中，阿拉斯加航空已連續 10 年獲得顧客滿意度第 1 名，而在機票價格提升以及乘客旅遊需求上升情況下，作者認為可以再給阿拉斯加航空一個機會。

羅賓昇國際聯運股價日線走勢圖

羅賓昇國際聯運公司為全球最大的第三方物流公司之一，有豐富的歷史和客戶群，公司的數位 Navisphere 平台，提供客戶隨時監控供應鏈的工具，當客戶習慣了這個應用程式以及追蹤功能後，會變成 C.H. Robinson 的長期客戶。

此外，羅賓昇國際聯運在回饋股東部份做得很好，公司 90% 的獲利都用在股利發放或是回購庫藏股。

5. Textainer 控股集團 (TGH-US)

Textainer 控股集團股價日線走勢圖

Textainer 去年股價上漲 150%，在海運業中，Textainer 營運模式較為特殊，公司並沒有實際擁有貨船，它們只買下貨櫃，使得它們的資本支出較其他同業低。