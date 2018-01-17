摩根大通醫療保健大展 細數誰是贏家、誰是輸家？

2018 年除了投資大會 ICR confab 及電子消費展 CES 外，最具有投資價值的就是摩根大通 JP Morgan 主持的年度醫療保健大展 (JPMorgan Healthcare Conference)。以下為投資人列出在該會議之後，股價上漲及下跌的股票：

上漲股

Atara Biotherapeutics (ATRA-US) 於 2018 年伊始股價便大漲了 52%，大部份都歸功於醫療會議的發佈。據了解，Atara 開發多發性硬化症及癌症的免疫醫療法，會議上公佈美國 FDA 批准了其中一項多發性硬化症藥物的第一階段臨床實驗。

同時，Atara 的人類疱疹病毒第四型 (Epstein-Barr virus，EBV) 藥物已進入了第三階段臨床實驗，距離被 FDA 批准只差一步之遙。

Alder Biopharmaceuticals (ALDR-US) 今年股價已成長了 47%，同樣於 Atara 都是小型醫療生化公司，於醫療會議上公佈了一個預防頭痛的藥物。但是，《CNBC》著名投資人 Jim Cramer 呼籲投資人，Alder 的時辰落後同業競爭者，並且距離 FDA 批准的時間還有很長一段路要走。

此外，DNA 測序公司 Illumina (ILMN-US) 因推出了低價測序機，股價也成長了 10% 左右。

達文西外科機器手臂商 Intuitive Surgical (ISRG-US) 也因盈利成長，使股價上漲。

下跌股

Axovant (AXON-US) 主要藥物試圖治療阿茲海默症及失智症，然而，因第三階段臨床實驗藥物 intepirdine 失敗後股價一蹶不起，從 5 美元跌至 2 美元。同時，Axovant 也向外界道歉，公佈了錯誤的治療幻覺藥物數據。

Tesaro (TSRO-US) 為癌症藥物公司，因主攻藥物 Varubi 被要求在標籤上需說明有過敏性休克的副作用，使 2018 年股價已下跌了近 20%。

會議上提出腫瘤及卵巢癌進度的 Clovis Oncology (CLVS-US) 莫名其妙的股價下跌 10%。

相同的，未有任何壞消息的 Incyte (INCY-US) 也在會議後下跌。然而，Celgene (CELG-US) 將併購 Incyte 的競爭對手 Impact Biomedicines，可能促使投資人喪失信心。

最後，Jim Cramers 再次呼籲投資人，投資小額生技股是個高風險、高報酬、或高賠率的一門投資。