調查：基金經理人重押美股牛市 認為至少再漲1年

據美銀美林調查顯示，專業的投資人正全力押注牛市，現金部位已降到近 5 年低點，投入股市資金為兩年來最多。

據《CNBC》報導，即使經過去年美股大漲 20% 之後，基金經理人樂觀情緒也未減弱。美銀 1 月 5 日至 11 日，針對管理 5260 億美元以上資金的投資人調查，多數人將股市觸頂的時間延至 2019 年。

相較去年 12 月，當時基金經理人預計在 2018 年第二季，股市可能到達高點。

避險基金經理人目前的股票曝險，為淨多頭 49%，是 2006 年以來最高。針對股市可能下滑，採避險策略的投資人，則降到 2013 年以來最低。

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，投資人繼續看好股票，預計到第一季結束前，持股部位將隨著利潤到頂點，也提高至峰值，而政策將帶來波動性。

由波動性來看，Cboe Volatility Index (波動率指數) 自去年 11 月初，來到歷史平均水準的 20 上方之後，就多數時間繼續在低點徘徊，即使是散戶，也增加了持股部位。

專業投資人的樂觀，來自對全球經濟增長的良好預期，他們認為 2018 年最大的市場風險，是通膨或債券危機，取代了對 Fed 或歐洲央行政策失誤的擔憂。

「做空波動性」目前是最為擁擠的交易，超過了「做多比特幣」和「做多 FAANG+BAT」。