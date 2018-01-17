【港股早評】美股高位回落 大市破頂或是等一等

美國股市在當地時間周二再讓投資者一場歡喜一場空，三大指數先齊齊破頂，道瓊斯指數更首次突破26000點，以為投資者可以再次勝出之際，指數卻突然從高位掉頭向下，最終一同低收。雖然三大指數跌幅有限，相信並無改變目前美股仍上升的局面，但是這般高開低收的走勢，難免讓投資者感到掃慶。其實美股已上升多時，出現調整不足為奇，只要投資者並無過份進取，在升市時大幅加注，就算從高位掉頭回落，計及早已享受的升幅，相信投資者仍可以取得不俗回報。

已多次指出投資除卻考驗個人眼光外，更考驗個人耐性及信心，今日要加入一項心理質素，就是臨場變應。基本上投資決定已作出時，投資者不應差三隔五便大為更改，當然小修小補是有其必要。因為作出投資決定前，投資者基本上已透過分析基本數據，以及對近期感受到市場氣氛，再計及個人對風險承受能力等多項要素結集，加上歸類及分析才作出相關投資決定。畢竟資金是憑自身努力獲得，可謂每一分一毫也是有血有汗，理應不會胡亂聽到某某消息便採取行動。當然現實總有不少投資者只有一番熱情，以及過份聽從某專家意見，不加以分析便行事，惟相信本欄投資者應不是該小眾。若投資者通過多項分析及研究後才仍作出的投資決定，又豈會在短期時間內作出大幅修正？假若當時市況出現大幅變化，所投資的資產價格大跌逾五成，應該如何是好？不是沽出止蝕收回一半資金，便是繼續堅守，直至終有一日回到家鄉，除此兩項選擇，實在想不到有其他選項。

所以投資者不應因為個別市況變化而突然大幅調整投資決定，這不是固執與否，而是建基於對自身信心，以及對投資市場抱持耐性等因素。先題下，就是目前是一個合適的投資環境，以及投資者持有的投資組合，屬具有價值的投資。若是只有一兩手殼股，便不便置評了。

回說今日大市，昨日大市勁升565點，推動大市與歷來高位相距收窄至54點。本來投資者普遍預期今早大市可以創新高，可是美股由高位回落，或是對市場氣氛帶來影響。不過今日無法創新高又如何？相信在日內仍有機會創下新高，投資者無須過份緊張。

至於今日可以留意哪些股份？地產股今日應該多加留意，畢竟香港又出現另一幅逾百億元的市區地王，更特別之處在於該幅位於九龍塘的地王是由九龍倉集團(00004-HK)投得。一方面九倉已多年並無取得官地，另一方面九倉剛完成分拆九龍倉置業(01997-HK)。今次計劃連同地價斥資200億元發展此項目，是否另有寓意，又要市場人士加以解畫了。

至於油股及油服股，油價回落相信對資源及相關設備股應該利淡，還是先行迴避一下為佳。

2018年1月17日上午9時

文﹕張偉倫

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