聯準會紐約分行1月總體企業狀況指數下滑 不如預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國紐約州製造業於 1 月份呈現擴張態勢，但是擴張速度有所放慢，表現不如經濟專家預期。聯準會紐約分行公布的 1 月份總體企業狀況指數從前月修正後的 19.6，向下滑落至 17.7。2017 年 10 月份數據為 30.2，是 2014 年來最高水準。



此前彭博社調訪 42 位經濟專家得出的預估中值為 19.0，預估值介於 15 至 24.0。2016 年 1 月份此一數據曾落至 - 19.37，為 2009 年 3 月來最低。



這項所謂的帝國州指數如超過零，意味著擴張。低於零，意味著萎縮。這項指數涵蓋紐約州、紐澤西州北部，以及康乃狄克州南部。



這項指數被視為衡量美國製造業榮枯的先期指標之一。這項指數 2013 年 5 月以來一直保持在正值，但是卻在 2014 年 12 月時再度降至負值。



這份指數的分項數據顯示，1 月份支付價格指數由前月 29.7，升至 36.2 的水準；新增訂單指數由 19.0，降至 11.9；人力雇用指數自 22.9，向下滑落至 3.8；庫存指數從 1.4，升至 13.8；工時指數由 9.3，向下滑落至 0.8。



此外，聯準會紐約分行評估未來 6 個月經濟展望的指數則是由前月的 46.3，升至 48.6。



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