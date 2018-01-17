【大慶證券】投顧盤前－外資偏多  電子為波段主流



◆盤勢分析

美政府關門危機再現，拖累美四大指數昨日開高走低，道瓊、S&P 500 與 Nasdap 終場以小跌作收。由於共和黨及民主黨在移民政策上的分歧，使國會無法在財政撥款上達到共識，若在本週五無法通過支出法案，美國政府將再次面臨關門停擺危機。不過目前為止企業財報表現強勁，上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中有 69% 每股獲利優於預期，研判短線上政府關門議題將影響美股轉趨震盪，但待塵埃落定後，終將回歸於企業獲利本質上，美股短線只要 10 日均線不破，強多格局不變。

昨日台股早盤受大立光走弱影響，指數開低走低，所幸在台積電、鴻海回穩以及面板雙虎大漲帶動下，終場上漲 30 點收在 10986 點，成交量 1330 億。台股續創 27 年新高，同時量能提升，化解價量背離訊號，此外，外資終止上週的前四日賣超，週一買超現貨 24 億，昨日加碼買超 36.8 億，外資買超力道加大有助台股攻堅，11000 點整數關卡唾手可及，短線只要 10 日均線不破，強多格局不變，但指數位階點高，研判空間不大，建議聚焦強勢族群操作。

觀察盤面，電子為盤面主流，尤其半導體及面板表現強勁，LCD 驅動 IC 傳出漲價訊息，帶動聯詠、矽創、聯發科… 等個股表現，低價的面板雙雄友達與群創同步走揚，AI 相關的創意、智原、世芯 - KY 等在經過回檔整理過，昨日也強勢上攻，另外，先前走強的砷化鎵三雄全新、穩懋、宏捷科開高走低，除穩懋外皆收在平盤之下，而被動元件的國巨、華新科，在經過連日的走跌修正後，昨日初步止跌反彈，顯示電子股輪動快速，可喜的是台積電外資轉賣為買，短線有機會續強，將帶動電子股及大盤行情，短線電子為主流態勢不變，漲價、展覽、高成長等題材如矽晶圓、砷化鎵、PCB、車電、電競、LED、AI、面板等，仍是可留意的焦點。金融股昨日漲勢趨緩，僅富邦金、永豐金等較有表現，不過從技術面看，強多格局不變，在美國升息循環帶動下，研判金融股將維持盤堅向上走勢。傳產股近日陷入漲多修正，不過原物料如銅、鎳價維持高檔，布蘭特原油價格屢創新高，研判原物料如塑化、鋼鐵、紡織等類股，股價經過整理後將重返漲勢。

