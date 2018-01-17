台股盤中─小鬼當家指數驚驚漲 一度翻紅衝破11000點

受到美股創高壓回的壓力影響，亞股今 (17) 日早盤跌多漲少，台股加權指數開平低盤後，一度下跌逾 40 點，不過，盤中跌幅逐漸收斂並成功由黑翻紅，最高來到 11001.45 點，突破 11000 點整數，盤面上以中小型股最夯。

小型股輪動是目前盤面主流，包括麗臺、三商電、華映和順藥等低價股均鎖在漲停板，律勝、承啟、加百裕、大山等均漲逾 9%；榮群、台船、中鋼構、新揚科和佳凌等均漲逾半根停板。

權值股反而是壓盤重心，南亞科展望仍看俏，不過利多引發獲利了結賣壓，盤中跌超過 3%，可成、聯發科跌 2% 左右，大立光、研華均遭壓在盤下，同時，非電指標統一、富邦金、國泰金、永豐金、開發金、台新金、中壽和和泰車等均跌 0.5% 上下。

南亞科相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

若觀察細族群，電池業者在加百裕獲買盤點火的態勢下，順達科也漲逾 6%、新普、西勝漲幅 2-4% 左右；而電池材料業者美琪瑪漲 4%，康普有逾 3% 漲勢。

儘管大立光下跌 0.5% 左右，不過二線光學鏡頭廠持續有買盤進駐，聯一光、亞光和新鉅科均漲 1% 之上。

在原物料族群近期走勢強勁之際，條鋼相關業者買盤不弱，中鋼構續漲逾 5%，海光、世紀鋼漲 5% 左右，不過，東和鋼鐵跌逾 1.5%。

電腦板卡相關業者微星漲 4%、技嘉、華碩和映泰漲 2% 左右，至於日前漲幅過大的撼訊由紅翻黑，跌幅逾 2%，分析師提醒，在不少中小股陸續表態之下，漲幅過多的個股都要慎防獲利了結賣壓。

法人指出，台股持續震盪創高，但量能無法擴增，盤中成交量約 1400 億元，顯示市場追價意願仍低，因此，即使短線指數強勢創高，仍應避免大幅拉高持股比重，有震盪拉回可能。

投顧強調，由大型蘋概股掀起基期修正後，加上高基期漲價題材股也逐漸瀰漫修正氛圍，再考量台股近 3 周漲幅已逾 500 點有過熱疑慮，投資人須提防 11000 點附近的壓力，難免會有部份趁勢獲利調節的賣壓釋出，不過，只要近日未發生預期外的利空，現階段盤勢仍可樂觀看待。可持續聚焦周四台積電的法說，將影響後續電子股的風向。