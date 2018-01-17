台股盤前─法說會效應下資金快速輪動 留意這個族群…

在台股、美股的法說會、財報周一一登場同時，加上美元的走弱，已該成台股市場資金的快速輪動，目前台股以類股輪動方式向前，盤勢仍屬強勢、偏多的格局，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股的退股策略仍以本益比合理且業績成長性佳的族群為主。

但在美股今天早晨的收盤數據來看，指數開高走但收跌，也可能是市場的一大警訊，最明顯的是道瓊早場大漲 283 點，終場收低 10 點，也為台股今天的走勢增加變數，收盤美股數據報道瓊工業平均指數收低 10.33 點或 0.04% 至 25792.86。Nasdaq 指數收低 37.38 點或 0.51% 至 7223.69。S&P 500 指數收低 9.82 點或 0.35% 至 2776.42。費城半導體指數收高 3.86 點或 0.29% 至 1325.97。

昨日的台股集中市場加權股價指數創 28 年來新高，證券分析師黃漢成指出，台股偏向多頭格局，指數朝向 11000 點邁進，此處台股面臨震盪，但仍可持續向上，面板股則為低基期且春節前拉貨熱潮的受惠股，同時也有外資回補持股跡象，像群創 (3481-TW) 為外資買超個股的首位，外資買超張數並達 7.1 萬張。

黃漢成並指出，昨日的台股類股輪動狀況明顯，包括 IC 設計、生技、面板等族群奮起，在市場大立光 (3008-TW)、牧德 (3563-TW)、浩鼎等法說會一一而來同時，明天召開的台積電 (2330-TW) 法說會也是市場的一大指標，緊接美股進入財報周，率先登場的是美國金融股的財報，預計也將有亮麗的表現。

分析師張陳浩表示，在台股資金快速流動之下，電子仍然是市場主流，但傳產的汽車零組件也是值得留意的標的。