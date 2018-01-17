

◆盤勢分析

1. 美股節日後開市，周二盤中道瓊指數一度衝破 26000 點大關，標普 500、那斯達克指數創下歷史新高，但因川普政府關門的疑慮再起，加上美國投資人居高思危，指數震盪走低，收盤僅有費城半導體指數小漲，四大指數漲幅介於 - 0.5~+0.29%。

2. 周二因美國休市，晨間亞洲股市窄幅波動，台股小幅開低後，隨即在金融、面板領軍之下緩步走高，終場指數小漲 29.8 點，漲幅 0.27%，收在 10,986.11 點，續創波段新高，成交金額微幅擴增至 1,310.19 億元。OTC 指數連三紅，收盤上漲 0.43%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股呈現震盪走高，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周二台股成交量重回 5 日均量 1300 億元之上，後續宜持續量增，才有利多頭持續上攻。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔背離，MACD 柱狀體零軸之上下滑，技術面略有過熱跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 61.28 億元；外資 + 36.65 億元、投信 + 4.02 億元、自營 + 20.62 億元。

4. 電子類股

(1) 面板股：電視面板報價回跌，預期帶動下游買氣，配合全球電視品牌大廠今年強推 8K 新機種，3481 群創、2409 友達、6116 彩晶週二股價呈現落後補漲。

(2)DRAM：受惠於手機搭載 AI 運算功能，利基型 DRAM 需求強勁，加上三星、SK 海力士、美光等三大 DRAM 廠，2018 年底前並無新增產能開出，現有產能又移轉至生產行動式 DRAM，預期利基型及伺服器 DRAM 上半年缺貨問題難獲紓解，2344 華邦電、2408 南亞科股價震盪走高。

(3)IC 設計：報載 3034 聯詠不排除可能反映成本上升而調價 5~10%，雖然公司沒有證實傳言，周二股價上漲超過 4%。此外，4947 昂寶 - KY 12 月營收年增 50.62%，股價創波段新高。

5. 非電子類股

(1) 生技製藥、保健食品股：市場樂觀預期林全效應，將帶來生技股利多，配合類股股價基期偏低，4162 智擎、4142 國光生生技股價普遍上漲，並帶動保健食品 1707 葡萄王、3164 景岳股價持續上漲。此外，具合併題材的 4153 鈺緯拉出第二根漲停。

(2) 金融：金融股延續周一上漲氣勢，2881 富邦金、2891 中信金、2890 永豐金創波段新高；2882 國泰金逼近前波高點。雖然個股漲幅不大，但普遍創波段新高。

6. 投資建議: 大盤持續碎步創高，市場居高思危持股信心不足，量能有限之下個股表現為主，市場資金快速在低基期的個股輪動，中、長期主要仍以具有旺季效應與通膨相關的傳產為主，搭配回檔修正過後的電子個股進行操作。

7. 重點訊息：

(1)DRAM 大廠 (2408) 南亞科招開法說，受惠於 DRAM 漲價帶動本業獲利成長，加上處分美光持股認列業外獲利，單季歸屬母公司稅後淨利 219.78 億元，每股淨利 7.42 元。累計去年全年獲利達 402.89 億元，創下歷史新高，每股淨利達 14.36 元。南亞科總經理李培瑛表示，今年上半年價格向上，下半年進入旺季後，對價格抱持樂觀看法。市場預期第一季 DRAM 價格，將調漲 3~5%。

(2) 大陸前五大手機品牌金立昨（16）日驚傳董事長劉立榮遭當地法院凍結 41.4% 股權資產，且積欠員工薪資，市場憂心金立深陷財務泥淖，並傳出還有大陸手機品牌廠恐爆危機，將嚴重衝擊供應鏈，聯發科、大立光、彩晶等台灣手機鏈高度警戒。

