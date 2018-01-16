Apple Pay添戰力 2銀加入祭最高30%回饋

Apple Pay 在去（2017）年 3 月底登台，首波開放國泰世華、中信、玉山、渣打、台北富邦、台新與聯邦等 7 家銀行加入，16 日終於宣布第二波合作銀行名單，包括新光銀行及永豐銀行均入列，據了解，第一銀行及華南銀行也預計在 3 月中旬上線。但由於加入時間較晚，銀行也祭出限量優惠，增加綁卡誘因，像是綁卡登錄送摩斯早餐，消費最高享 30% 刷卡金回饋。

新光銀行總經理謝長融表示，經該行調查信用卡客戶持有蘋果手機比例相當高，尤其無限卡約 7、8 成客戶都是用蘋果手機，因此，也接獲不少客戶詢問何時會開通 Apple Pay，而在新光銀行努力之下，終於在 16 日正式上線，相信將帶給新光銀行信用卡客戶全新的支付體驗。

也由於每支手機最多只能綁定 8 張信用卡，新光銀行也祭出優惠好康，只要在 4 月 15 日止，前 1 萬名新光銀行信用卡卡友綁定 Apple Pay 並完成登錄，就送免費摩斯漢堡早餐 1 份，限量 1 萬戶。

不僅如此，新光銀行信用卡卡友使用 Apple Pay 進行支付消費不限金額，每筆均享 10% 刷卡金回饋，若在台北美麗華百樂園、高雄義大世界購物廣場消費，加碼享受 25% 刷卡回饋，用新光三越卡在全省新光三越百貨使用 Apple Pay 進行支付的消費，更可加碼享受高達 30% 的刷卡金回饋，每戶上限 200 元，限量 1 萬戶。活動期間累計消費滿 10 萬元，前 100 名還可獲贈紐約、倫敦等來回經濟艙機票。

永豐銀行同樣也推出促刷優惠方案。永豐銀行消費金融處處長王文宇指出，在 6 月底前，一般消費單筆滿 888 元以上，回饋 100 元刷卡金，每月回饋 1 次，每卡戶上限 600 元，採登錄制，限量 2 萬戶；支付國外外幣消費 (含國外網站)，加碼 1% 旅遊金回饋，每卡戶每月上限 1000 元，每卡戶上限 6000 元，而且 3 月 31 日前可同時參加「外幣消費最高 3% 回饋」，加上前項等同最高享 4% 回饋。

此外，6 月 30 日前永豐銀信用卡卡友用 Apple Pay 消費累積滿 50 萬元，回饋 1 萬元刷卡金，每卡戶限 1 次，同時，6 月底前在 Studio A、德誼數位、Apple 台北 101 消費單筆 1 萬元以上享 6 期、單筆 2 萬以上享 12 期，分期 0 利率。

除了 Apple Pay 添生力軍，滙豐銀行也宣布與 Google 合作，16 日推出 Android Pay 服務，而且在 2 月 28 日前綁定登錄滙豐信用卡，刷卡消費每卡享回饋一次 50 元刷卡金，每人限登錄 2 張 ，回饋上限新台幣 100 元。此外，持 MasterCard 登錄，還可加碼送 50 元刷卡金，在活動期間在萊爾富單筆消費滿 100 元，送大杯美式咖啡兌換券 1 張。

除了滙豐銀行之外，目前 Android Pay 合作銀行還包括之前已開放的中信、第一、渣打、國泰世華、新光、玉山、台新、安泰、聯邦及華南等銀行。



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