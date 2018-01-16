〈行動支付再掀戰〉新光銀、永豐銀加入Apple Pay 打優惠牌搶客

繼 Android Pay 、Samsung Pay 昨 (15) 日公布新一波合作銀行名單後，Apple Pay 今天也公布第二波合作銀行名單，包括：新光銀行、永豐銀行都入列。

由於每支手機限定最多只能綁定 8 張信用卡，兩家銀行加入時間較晚，大打優惠牌藉此搶客。新光銀行總經理謝長融更趕在今日一早搶先體驗 Apple Pay 行動支付。

Apple Pay 去年 3 月在台上線後，首波上線銀行包括：國泰世華、中信、玉山、渣打、台北富邦、台新與聯邦等 7 家銀行，今天再加入永豐銀行、新光銀行，另外，一銀、華銀則預計在 3 月中旬上線。

新光銀行在 4 月 15 日前都推出相關優惠，甚至只要「綁卡」就送早餐，新光銀行表示，將名下任何一張新光信用卡首次加入 Apple Pay 使用，即贈送摩斯漢堡早餐一份，限量 1 萬戶。

新光銀行進一步指出，使用 Apple Pay 綁定該行信用卡進行支付消費、不限金額，每筆均享 10% 刷卡金回饋；卡友若在台北美麗華百樂園、高雄義大世界購物廣場消費，加碼享受 25% 刷卡回饋，新光三越卡在全省新光三越百貨使用，更可加碼享受高達 30% 的刷卡金回饋，不過每戶上限 200 元，限量 1 萬戶。

新光銀行還要大手筆送機票，新光銀行表示，活動期間內將新光銀行信用卡加入 Apple Pay，消費滿 10 萬元即可進入排名，前 100 名累計消費者可獲贈紐約、倫敦、東京、香港等來回經濟艙機票乙張。

永豐銀行也積極促銷，消費金融處處長王文宇表示，在 6 月底前都推出相關優惠，其中，月月送滿額刷卡金 100 元，並看中過年、春假等旅遊旺季，推出以永豐信用卡使用 Apple Pay 支付國外外幣消費 (含國外網站)，加碼 1% 旅遊金回饋，也就是最高 4% 回饋。

永豐還瞄準頂級客群，只要在 6 月底前累積滿 50 萬元，就享 10000 元刷卡金回饋。

此外，於 Apple 台北 101、Studio A、德誼數位以永豐信用卡使用 Apple Pay 支付，單筆 1 萬元以上享 6 期 0 利率；單筆 2 萬元以上享 12 期 0 利率，希望藉此吸引果粉選擇永豐銀行信用卡消費。

Android Pay 目前除了中國信託、第一銀行、新光銀行、國泰世華銀行、台新銀行、聯邦銀行、玉山銀行、渣打銀行、安泰銀行及華南銀行等，又新增匯豐銀行及安泰銀行，甚至與 Samsung Pay 都首次加入了中國信託的簽帳金融卡；三大國際支付都有新銀行加入，也讓銀行間的優惠戰再度開打。