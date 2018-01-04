蘋果支付爭奪應用場景：上海萬輛出租車將支持Apple Pay付款

進入中國市場兩年表現黯淡，蘋果的 Apple Pay（蘋果支付）開始加速擴展應用場景。

1 月 4 日，澎湃新聞援引蘋果公司消息稱，即日起，上海地區超過 10000 輛強生出租車將陸續支持 Apple Pay 付款，綁定了 Apple Pay 的 iPhone 手機和 Apple Watch，在這些出租車上可以完成付款。

為了鼓勵乘客使用 Apple Pay 支付車費，蘋果還推出了補貼方案：從 2018 年 1 月 3 日起至 1 月 31 日，凡用 Apple Pay 在強生出租車中付款，將會有立減 10 元優惠，活動期間同一設備單卡限享受 5 次優惠。

圖片來源：澎湃新聞

進入中國市場以來，Apple Pay 一直試圖擴展應用場景，除了與大量的商場、便利店合作，去年後半年開始，廣州地鐵、杭州地鐵相繼支持用 Apple Pay 付費進站乘車。

Apple Pay 是蘋果公司推出的基於 NFC 技術（非接觸式支付）的行動支付功能。去年 10 月，蘋果宣布 Apple Pay 已登陸全球 20 個國家和地區，與全球 4000 家借記卡和信用卡發卡商達成了合作。在美國，Apple Pay 被 50% 以上的零售點接受，包括全美前 100 大零售商中的 67 家。

然而，Apple Pay 在中國市場的表現卻不盡人意。2016 年剛進入中國時，Apple Pay 曾被市場寄予厚望，上線當天綁定的銀行卡就超過 3000 萬張。但到了去年 8 月，第一財經援引數據顯示，Apple Pay 雖然占中國整體 NFC 支付領域 90% 的市場市佔率，但 NFC 支付在中國行動支付市場總體占比不足 1%。

Apple Pay 在中國市場為何表現黯淡？有分析認為原因主要有三個方面：1、Apple Pay 對商家補貼力度不及支付寶、微信支付；2、Apple Pay 缺乏社交屬性加持；3、NFC 支付需要的硬體升級成本明顯高於掃碼支付。

不過，也有分析人士看好 Apple Pay 在中國市場的長期前景，艾瑞諮詢高級分析師李超去年曾向每日經濟新聞表示：

Apple Pay 在中國市場與本土的支付寶和微信等相比較長時間可能都難以匹敵，但是其作為一種先進技術給全球的行動支付技術提升了一步，它同時可以看做一種基礎設施。即便中國市場二維碼普及範圍更大，Apple Pay 代表的 NFC 技術在安全性、場景豐富性上的優勢，使它有存在的必要，Apple Pay 未來也可能衍生出更多的金融模式。

『新聞來源／華爾街見聞』