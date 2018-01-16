國貿局預估2018年出口成長4.45％至5.52％

主計總處預估 2018 年全年出口成長將大不如 2017 年，預估出口成長 4.51％，經濟部國貿局與貿協大數據中心合作，也提出了自己的預估值，2018 年全年出口成長在 4.45％至 5.52％之間。國貿局同時表示，今年將持續推動新南向，跨境電商被視為是重要平台。（記者陳儷方報導）

主計總處初估國內 2017 年全年經濟成長率 2.58％，對外貿易貢獻最多，出進口年增率都是兩位數字成長，對於 2018 年出進口展望，主計總處預期出口成長 4.51％，進口成長 5.47％，2017 年的基期偏高，是 2018 年成長率萎縮的主要原因。

經濟部國貿局對於 2018 年全年出口預測，認為在 4.45％至 5.52％之間，貿易局綜合企劃委員會執行祕書江宗良說，「2018 年貿易仍然維持成長，但其中有不確定因素，美國政策走向，中國經濟成長狀況，國際原物料價格走勢，以及英國脫鉤的進展，還有地緣政治紛擾，包括中東及東北亞等政治因素」

對外貿易近年來無法忽視領地，就是東南亞，政府積極推動新南向政策，去年開始在新南向各市場規劃台灣形象展，今年將擴大辦理，貿易發展組長何麗芬說，「去年在電商平台協助 5 萬項產品上架，今年的目標則鎖定在 20 萬項萬產品上架」

還有一項非常重要的工作，持續跟新南向貿易推廣機構簽署電商的合作備忘錄，國貿局說，去年是越南，今年目標則是馬來西亞、菲律賓、印尼，以及印度。

中廣記者陳儷方台北報導。