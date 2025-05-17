〈能源盤後〉中美緊張局勢緩解 原油連兩周上漲 唯供應增加前景縮限漲幅

鉅亨網編譯許家華 2025-05-17 06:19

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在上一交易日大幅下跌後，原油期貨價格周五 (16 日) 走高，因中美貿易緊張局勢緩解而連續第二周上漲，儘管伊朗和 OPEC+ 供應預期增加而抑制了油價。

Brent 原油期貨上漲 88 美分或 1.4%，收每桶 65.41 美元，本周上漲 1%。

美國西德州中質原油期貨 (WTI) 上漲 87 美分或 1.4%，收每桶 62.49 美元，本周上漲 2.4%。

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由於美國和伊朗有望達查核協議，意味美國可能放寬對伊朗的制裁，從而使伊朗原油重返全球市場，原油期貨價格在上一交易日跌逾 2%。

BOK Financial 交易高級副總裁 Dennis Kissler 表示：「OPEC+ 石油產量預期增加，加上伊朗核協議達成的可能性增大，導致熊市交易再次浮出水面。」

「短期內，隨著地緣政治氣氛冷卻，未來幾個月需要強勁的季節性旅行需求，才能抵消預期的供應量增長。」Kissler 補充。

美國總統川普周四表示，美國即將與伊朗達成核協議，因為伊朗方面「某種程度上」同意了協議條款。

然而，一位熟悉談判狀況的消息人士表示，美伊仍有一些問題需要解決。

ING 分析師在報告中寫道，核協議解除制裁，將允許伊朗增加石油產量，從而每天增加約 40 萬桶的供應量。

高額的對等關稅令市場擔憂全球經濟成長和石油需求將受到嚴重打擊。但本周全球兩大石油消費國和經濟體美國和中國同意暫停貿易戰 90 天，在此期間雙方將大幅降低貿易關稅，這提振了投資者情緒。

然而，惠譽解決方案旗下 BMI 的分析師研究報告指出，「雖然 90 天的冷靜期為雙方在降低貿易壁壘方面取得進一步進展留下了空間，但長期貿易政策的不確定性將限制價格上漲。」

另外，烏俄舉行戰爭爆發 3 年多來首次直接會談，但雙方未能達成停火協議，且俄羅斯提出的條件被烏克蘭消息人士稱為「不可能實現的」。此消息為原油供應狀況設了上限。

周五，以色列襲擊了葉門紅海港口荷台達和薩利夫，繼續削弱胡塞武裝的軍事能力。

美國供應方面，能源服務公司貝克休斯周五公布，本周石油鑽井數量減少 1 個，至 473 個，為 1 月以來的最低水準。