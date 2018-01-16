韓蒙EPA有機會成為雙方開拓市場良機

韓聯社報導指出，正在韓國訪問的蒙古國總理烏赫那 · 呼日勒蘇赫 (Ukhnaagiin Khürelsükh) 週二 (16 日) 出席在首爾樂天酒店舉行的韓蒙商務論壇。呼日勒蘇赫在致辭時表示，對韓蒙推動的「韓蒙經濟夥伴協定(EPA)」抱有極大期待。韓蒙 EPA 有機會成為雙方開拓市場的良機。呼日勒蘇赫表示，兩國締結 EPA 後，蒙古國有機會進軍東亞和太平洋，韓國則可進軍中亞和歐洲。



根據分析，蒙古國曾於 2013 年提出「草原之路」倡議，即實現中國、俄羅斯和蒙古國鐵路、公路、電力互聯互通建設，而呼日勒蘇赫的上述發言意味著韓蒙若簽署 EPA，就能積極與韓方提出的「新北方政策」對接，開展相關合作。



大韓商工會議所一位負責人表示，韓、蒙兩國貿易額由 1990 年的 270 萬美元激增至去年的 2 億美元。鑒於兩國經濟互補性強、增長潛力大，兩國合作將會不斷擴大。若韓蒙簽署 EPA，兩國產業將實現優勢互補，貿易規模和資源合作可望進一步提升。



這項論壇由大韓商工會議所和蒙古國工商聯聯合主辦，韓蒙雙方各有 100 多名人士出席活動。



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