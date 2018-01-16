【永豐期貨】台指選擇權盤後－日線連三紅 台股續創波段新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 27 點至 10983 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 3.11 點，電子期逆價差縮至 - 0.22 點，金融期轉為逆價差 - 0.44 點。現貨部分，三大法人買超 61.29 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3280 口至 16806 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2630 口至 48364 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2358 口至 13245 口。

週一美股休市且歐股拉回，但周二早盤道瓊電子盤強漲 180 點，加權指數早盤開低後震盪翻紅，亞洲股市表現亮眼，港股續創 10 年新高並漲幅超過 1%，日韓股市漲幅也均超過 0.7% 以上，受此激勵台股 11 點過後由黑翻紅，加上低價跌深股如面板與生技股擔綱多頭指標，指數午盤再創波段新高且尾盤大單拉抬權值股，終場加權指數上漲 29.8 點至 10986.11 點，成交量能 1311.7 億，較前一日增加 41.39 億。技術面來看，週二日 K 連三紅且連二日創下波段新高，但離 11000 點整數大關僅剩一步之遙，且短線指數過高但多項技術指標並未過高，雖國際股市持續創高有利多方續攻，但需留意指數創高後可能面臨技術面過熱修正之壓力，操作上仍不宜過度追高。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10950 點，賣權集中在 10950 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.97 升至 2.02，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.35% 升至 14.13%，賣權平均隱含波動率由 14.76% 升至 18.84%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。