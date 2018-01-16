【日盛投顧】指數震盪走高，OTC三連紅

◆盤勢分析

1. 周二因美國休市，亞洲股市窄幅波動，台股小幅開低後，隨即在金融、面板領軍之下緩步走高，終場指數小漲 29.8 點，漲幅 0.27%，收在 10,986.11 點，續創波段新高，成交金額微幅擴增至 1,310.19 億元。OTC 指數連三紅，收盤上漲 0.43%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股呈現震盪走高，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：台股進入成交量仍需放量，才有利多頭全面上攻。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上下滑，技術面呈現過熱整理。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 61.28 億元；外資 + 36.65 億元、投信 + 4.02 億元、自營 + 20.62 億元。

3. 類股輪漲輪跌，被動元件、原物料、二線塑化、金融、航運、中概收成等個股。

盤面輪動快速，面板、DRAM 彈升

1. 電子類股

(1) 面板股：

電視面板報價回跌，預期帶動下游買氣，配合全球電視品牌大廠今年強推 8K 新機種，3481 群創、2049 友達、6116 彩晶週二股價呈現落後補漲。

(2) DRAM：

受惠於手機搭載 AI 運算功能，利基型 DRAM 需求強勁，加上三星、SK 海力士、美光等三大 DRAM 廠，2018 年底前並無新增產能開出，現有產能又移轉至生產行動式 DRAM，預期利基型及伺服器 DRAM 上半年缺貨問題難獲紓解，2344 華邦電、2048 南亞科股價震盪走高。

(3) IC 設計：

報載 3034 聯詠不排除可能反映成本上升而調價 5~10%，雖然公司沒有證實傳言，周二股價上漲超過 4%。此外，4947 昂寶 - KY 12 月營收年增 50.62%，年增 50.62%，股價創波段新高。

2. 非電子類股

(1) 生技製藥、保健食品股：

市場樂觀預期林全效應，將帶來生技股利多，配合類股股價基期偏低，4162 智擎、4142 國光生生技股價普遍上漲，並帶動保健食品 1707 葡萄王、3164 景岳股價持續上漲。較值得注意，4174 浩鼎將於周二午間招開法說，觀察是否如市場預期公布新藥進度。此外，具合併題材的 4153 鈺緯拉出第二根漲停 。

(2) 金融：

金融股延續周一上漲氣勢，2881 富邦金、2891 中信金、2890 永豐金創波段新高；2882 國泰金逼近前波高點。雖然個股漲幅不大，但普遍創波段新高。