分析師：川普「屎坑移民」說恐致政府關門 黃金或上探1357美元

分析師表示，美元的持續下跌主要因投資者對旨在避免美國政府關門的談判風險進行權衡，而川普對移民協議的庸俗指責增加了政府關門的風險。黃金將測試去年 9 月高點 1357 美元。

現貨黃金走勢

在上周四 (11 日) 一次白宮會議上，部分參會人員建議保護加勒比地區和非洲移民，美國總統川普 (Donald Trump) 脫口而出：「為什麼我們要讓那些屎坑國家 (shithole countries) 的移民來美國？為什麼不能讓像挪威這樣的國家的居民來美國？」

川普對移民協議的庸俗指責招致廣泛議論，並增加了政府關門的風險。

在美元暴跌之際，黃金價格升至 4 個月來新高。另外，歐洲通膨的上升意味著歐洲央行將會更積極地開始收緊貨幣政策，歐洲股市的股市空間將會比北美更便宜。基金經理們也忙著歐洲資產的配置，提升了歐元的需求。

FX168 財經網引述分析師表示，1 月份黃金的強勢上漲仍將繼續，顯示目前的投資需求仍然強勁。本周對黃金最大的推動將是美國政府關門的潛在風險。美國如果本週五 (19 日) 不能達成預算協定，情況將會比較糟糕。

目前從技術面看，黃金的支撐位應該在 1338 美元，對 1350 美元區域的測試將會出現。

MKS PAMP 交易員 Sam Laughlin 表示，黃金可能會測試其「多頭的最終目標」，目前定在 1357 美元 (即 9 月份高點)。

Laughlin 表示，短期內可能會看到進一步的空頭回補，因為金屬價格將上漲至 1350 美元，高於 2017 年 9 月高點 1357 美元左右。他補充說，黃金的價格走勢繼續以美元為導向，特別是隨著中國在岸和離岸人民幣兌美元匯率的大幅上漲。

IG Asia 駐新加坡的策略師 Jingyi Pan 在談到通膨數據時表示，儘管美元走勢疲軟，但市場質疑資料意外對長期貨幣政策變化的影響程度。他還指出，美國政府關門可能是影響美元和黃金市場的另一個風險因素。

現貨黃金週一 (15 日) 美市盤中最高上探至 1344.44 美元，觸及 9 月初以來的最高水準，金價盤中已破 1340 關口，而美元則繼續下挫，美元指數最低觸及 90.28，盤中已破 91 關口。