歐元走強美元軟 金價攀上近4個月高點

近期歐元、日圓走強，美元續軟，使金價攀升；週一 (15 日) 美元指數跌至近 3 年低點，金價則漲至 2017 年 9 月以來新高。

美東時間週一上午 3 點 05 分，紐約商品交易所 (COMEX) 黃金期貨交易價，報每盎司 1343.70 美元，較上個交易日收盤價漲 8.70 美元，漲幅 0.7%。

週一適逢馬丁路德金恩紀念日，COMEX 無場內交易，所有電子交易將於週二進行結算。

截至上週為止，金價已連續 5 週走揚，漲幅約 1.4%。

投資人持續關注歐洲、日本貨幣緊縮政策的潛在風險，週一美元早盤維持守勢；美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)下滑 0.1% 至 90.53，創 2015 年 1 月 (90.39) 以來新低。

美元兌日圓跌至近 6 週低點 (110.73)，歐元兌美元漲至近 3 年高點 (1.2203)。

至於其他貴金屬表現，白銀期貨上漲 25.0 美分，漲幅 1.5%，至每盎司 17.39 美元；受惠於汽車製造業需求飆升，鈀金價格大漲 2.1%，達每盎司 1,128.60 美元的歷史新高。

鉑金上漲 0.9%，至每盎司 1,004.80 美元；3 月交割銅期貨漲 2%，至每磅 3.281 美元。

經濟情勢方面，多數經濟學家認為，美國聯準會 (Fed) 將分別在 3 月、6 月升息。