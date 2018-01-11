猜猜2018年冬奧金牌用了多少黃金？可能大失所望

Kitco 在週三 (10 日) 發佈的報告中指出，在一個月內，來自世界各地的運動員將聚集在南韓平昌，爭奪他們國家的榮譽奧運獎牌。據官方披露，總共只有 50 盎司的黃金被用來製作所有的金牌。

據國際奧會網站公佈，南韓的這枚獎牌是由國家著名設計師李淑貞設計，靈感來自於樹幹的質感，前部飾有奧林匹克環和動態的對角線，反映了奧運歷史和參與者的決心。

FX168 財經網報導，1912 年以來，所有現代奧運獎牌實際上是用很少的黃金，因為它大部分都是用銀製成的，只有 6 克鍍金。但南韓金牌幾乎是純銀製作的。據官方奧運網站報導，這枚金牌由 99.99% 純銀製成，重 586 克。

相比之下，在上一屆里約熱內盧奧運會上，巴西造幣廠表示，其金牌由銀製成，純度為 95.55。里約 2016 年獎牌使用 30% 回收材料生產。

南韓的獎牌也比里約的重得多，金牌重 586 克，銀牌 580 克，銅牌重 493 克含 90% 的銅和 10% 的鋅。

冬奧會總共將頒發 259 枚獎牌。金牌和銀牌耗費了 9659 盎司的白銀。目前白銀每盎司價格約為 17 美元，所有獎牌總價值為 16.4 萬美元。

所有金牌重黃金的用量都不到 50 盎司。目前黃金價格在每盎司 1314 美元，總價值約為 6.57 萬美元。

但是，每個人都知道意義不在獎牌本身，而是取得的成績。今年的比賽中，獲得金牌的美國運動員每枚將會得到 3.75 萬美元的獎勵，比之前的里約奧運會 2.5 萬美元要多。銀牌運動員將會獲得 2.25 萬美元的獎勵，銅牌則是 1.5 萬美元。

在邊界以北的加拿大運動員，金牌獲得者將獲得 2 萬美元，銀獎獲得者將獲得 1.5 萬美元，銅牌獲獎者將獲得 1 萬美元。