2017年Q4晶片價跌5% 記憶體晶片漲勢告終？

2017 年 Q4 記憶體晶片價格跌幅近 5%，加上分析人士估 2018 年晶片市場成長率腰斬一半，僅 30%，讓看好晶片產業的投資人惴惴不安。

綜合新浪財經、鳳凰科技、路透報導，15 日下午消息，在經過為期一年半的價格暴漲之後，部分記憶體晶片的價格突然急速下滑被廣泛用在智慧手機上的記憶體晶片的價格在 2017 年第四季度出現了下跌，跌幅將近 5% 左右。伴隨著這樣的消息，一些分析人士預期今年記憶體晶片的市場成長率只能達到 30%，跟去年相比腰斬一半。

受此消息影響，加上三星電子獲利預估不如預期，上周三星 (005930-KRX) 電子的股票價格暴跌 7.5%，另外三星的競爭對手 SK 海力士 (000660-KRX) 的股價也出現了大幅下跌，跌幅達 6.2%。但是在分析人士看來，記憶體晶片市場應該不會出現突然間的大跌，對於晶片製造商來說，2018 年應該會是相對平穩的一年。

目前記憶體晶片行業的總規模達到了 1220 億美元。自 2016 年中開始，記憶體晶片行業一直處於空前的繁榮之中，由於智慧手機和雲服務都需要性能更強勁的晶片來儲存更多數據，伴隨著手機和雲服務的發展，2017 年全球記憶體晶片行業的增幅達到了將近 70%。

元大證券（韓國）的分析師李在允（Lee Jae-yun）表示：「如果服務器提供商對於內存晶片的需求不再持續增長，晶片的價格又可能在 2018 年慢慢下降。」

不過因為晶片行業是一個波動浮動較大的行業，對於這樣一個產業來說，雖然增速出現了下降，但是 30% 的增幅依然屬於較為強勁的漲勢。

分析師表示，由於在 2017 年獲得了爆炸式的增長，晶片製造商們將大量資金用在在投資上，從而繼續擴大產能。據野村證券預計，2018 年 NAND 內存晶片的供應數量將會提升了 43%，上漲幅度將超過去年的 34%，而供應數量的增加，有可能使得該類晶片的價格下跌大約 10% 左右。

野村證券認為，記憶體晶片的新增產能將會主要來自西部數據 (WDC-US)、東芝 (6502-JP) 以及美光科技 (MU-US) 這三家公司，原因是這三家公司都在努力趕超記憶體晶片市場的領頭羊三星電子。目前三星擁有全球範圍內記憶體晶片市場上大約 40% 的份額。

前路兇險?

分析人士認為，去年智慧手機生產商忍受記憶體晶片的價格飛漲，只為了擴大手機內存並提高手機價格 。法國巴黎銀行的分析顯示，去年第四季度新款 DRAM 記憶體晶片的價格平均比 2016 年第二季上漲了 38%，而 NAND 晶片的價格的漲幅達到了 84%。

在分析人士看來，穩定的市場需求將會讓晶片製造商在 2018 年繼續保持健康的利潤率。此外，由於晶片廠商投資更先進的技術，也將有助於降低生產成本，而且在產品價格下滑的情況下繼續保持盈利。

麥格理預計，三星電子晶片的運營利潤在 2018 年將會進一步增長至 55.5%，2016 年和 2017 年該公司的運營利潤分別為 26.5% 和 47%。

儘管 NAND 記憶體晶片市場的增幅將會收窄，但由於嚴重的供應短缺，DRAM 記憶體晶片的價格卻會上漲。 DRAM 的價格有可能在今年上漲 9%。

野村證券認為， DRAM 晶片的製造商目前都在忙著擴大產能， 2017 年和 2018 年 DRAM 晶片廠商的總投入將達到 100 億美元，使得這類晶片的價格在 2019 年時最多下降 18%。

投資機構 IBK Asset Management 的基金經理 Kim Hyun-su 表示：「我不覺得該公司的股票價格過高，因為他們近期加大了派息力度，而且至少現在來看，他們的預期盈利很高。 」

來自客戶的壓力

在全球所有的內存晶片訂單中，智慧手機製造商的訂單占據了大約三分之一，他們可以說是內存晶片廠商最重要的客戶。而一直以來，都有很多手機廠商試圖向晶片廠商施壓，希望他們能夠降低晶片的售價。

2017 年 12 月底，《中國日報》曾發表報導稱，中國國家發改委已經在密切關注智慧手機記憶體晶片價格暴漲的問題，並且有可能對三星電子和其他晶片廠商展開調查，以確定這些廠商是在對價格進行操縱。全球半導體觀察的數據顯示，2017 年三星的記憶體晶片晶片業務總營收中，有超過 50% 來自中國市場。

三星電子電子旗下的三星證券分析師表示：雖然晶片市場的供需關係現在還比較穩定，但是由於客戶一直在進行施壓，試圖降低價格，使得這個市場很難預測。