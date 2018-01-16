記憶體價漲帶動 顧能上調今年半導體成長達7.5%

根據研調機構顧能 (Gartner) 預估，今年全球半導體產值將達 4510 億美元，較去年成長 7.5%，成長率較原先預估的 4% 大幅提升。

Gartner 原本預期，今年全球半導體產值，將達 4274 億美元，較去年成長 4%，不過，隨著記憶體相關市況持續加溫並優於預期，Gartner 也因此逐步調升半導體產值預估，估今年可達 4510 億美元，年增 7.5%。

Gartner 表示，去年記憶體盛況將有機會延續至今年，為半導體帶來成長動能，預期今年半導體產值將增加 236 億美元，其中 195 億美元來自於記憶體市場，也代表 DRAM 與 NAND 價格上漲，帶動市場產值提升。

不過，包含智慧型手機、PC 與伺服器等應用產品，將到記憶體價格上漲，而使得終端產品利潤有壓，Gartner 認為，今年在零組件短缺、材料成本上漲等因ˋ影響下，全年市場波動度將提升。

除記憶體外，Gartner 也預期，繪圖卡受惠電競與高速運算相關需求支撐，另外汽車導入半導體的含量也增加，帶動半導體今年成長率優於原先預期。

而雖然 Gartner 調升產業預估，不過仍預期，今年半導體業將回歸正常景氣循環，第 1 季產值估較第 4 季減少 4-6%，第 2、3 季逐步加溫，第 4 季又會進入淡季修正。

在 Gartner 上調預估值帶動下，半導體產業相關概念股，今年動能都看俏，包含台積電 (2330-TW)、日月光(2311-TW)、矽品(2325-TW)，還有記憶體相關的南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW) 等，IC 設計則包含聯發科 (2454-TW)、瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW) 等，今年營運表現皆看俏。